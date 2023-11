Un mes después del inicio de la guerra, la devastación y el sufrimiento continúan afectando a la población civil. Rescatistas y vecinos de la ciudad de Khan Younis, Gaza, se esfuerzan por encontrar sobrevivientes bajo los escombros de un edificio alcanzado por un ataque aéreo israelí.. La tragedia se cierne sobre los habitantes de la región, quienes han vivido en un estado constante de miedo y desesperación.

“Todos eran niños, todos son niños, y gracias a Dios estaban a salvo”, expresó Abu Jihad, un residente de la localidad de Al-Qarara, donde se produjo el devastador ataque. El impacto de la guerra se ha cobrado un alto precio en la población palestina, especialmente en los niños, que se ven atrapados en este conflicto mortal.

Al día de la fecha, al menos 23 palestinos perdieron la vida en dos ataques aéreos israelíes separados en las ciudades de Jan Yunis y Rafah, en el sur de Gaza, según las autoridades sanitarias locales. Desde la incursión de Hamas en el sur de Israel hace un mes, que resultó en la muerte de 1400 personas y la toma de 240 rehenes, Israel mantiene una ofensiva continua en el enclave.

Las cifras son desgarradoras: las autoridades sanitarias de Gaza informan que el asalto israelí ha cobrado la vida de más de 10.000 palestinos, incluyendo unos 4100 niños. La población civil enfrenta la difícil elección de permanecer en sus hogares y arriesgarse a los bombardeos, o refugiarse en hospitales, que también se han convertido en objetivos de los ataques.

Uno de los hospitales más afectados es el Al Shifa, el mayor centro médico de la Franja de Gaza. Israel ha emitido órdenes de evacuación para el hospital, acusando a Hamas de utilizarlo como escudo para sus túneles y centros operativos. A pesar de las circunstancias extremadamente precarias, miles de palestinos se refugian en tiendas de campaña en los terrenos del hospital, resistiendo el miedo y la incertidumbre.

Una de las mujeres evacuadas, Om Haitham Hejela, describió la situación como mala en el hospital, pero insiste en que no abandonará Al-Shifa porque no tiene otro lugar adonde ir. La población civil, atrapada en un conflicto que no eligió, se encuentra en una encrucijada desgarradora, sin opciones claras y rodeada de incertidumbre.

El conflicto en Gaza ha dejado a miles de civiles desplazados que buscan refugio en hospitales y otras instalaciones, una situación que agrava aún más la crisis humanitaria. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó que 117,000 civiles están refugiados junto a miles de pacientes y médicos en hospitales del norte de Gaza.

La situación en Gaza sigue siendo un recordatorio trágico de la urgente necesidad de encontrar una solución para poner fin al conflicto y al sufrimiento de la población civil. Mientras los líderes políticos y la comunidad internacional buscan una salida a este conflicto, los civiles siguen enfrentando consecuencias devastadoras en su lucha por sobrevivir.

