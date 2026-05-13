Juan Campodónico: del bajofondo a su nuevo Yo y la búsqueda de belleza en épocas de incertidumbre

En una nueva entrega de La Máquina de Hacer Canciones, la periodista Delfina Campos recibió a Juan Campodónico para explorar los pliegues de su más reciente proyecto discográfico, el primero que firma bajo su nombre tras años de éxitos colectivos como Bajofondo. El músico uruguayo describió esta etapa como una vuelta a las raíces personales, donde la paternidad y la herencia familiar juegan un rol central. Sobre la pieza central del álbum, el tema La Duda compuesto junto a Jorge Drexler, Campodónico detalló que el origen fue una búsqueda experimental basada en el ritmo compartido entre el candombe y el funk brasileño. “La premisa inicial era investigar y explorar algo nuevo, y terminamos intercambiando códigos de años de vuelo creativo”, explicó el productor.

La canción, que sorprende por su lírica desde una perspectiva femenina, nace de un deseo de ficción y de romper con el estilo habitual de Drexler. Según Campodónico, la decisión de utilizar una voz femenina y un registro coloquial fue deliberada: “Es la forma más fácil de poner en evidencia que no es autobiográfico, alejándonos de la voz habitual de Jorge”. Para el músico, este tipo de decisiones creativas responde a una necesidad de evitar lo predecible y buscar una frescura que sea, al mismo tiempo, un desafío para el oyente. Consultada la relación entre la inspiración y la disciplina, el artista afirmó que no cree en el talento como un don aislado, sino en la máxima de Picasso: “La inspiración debe encontrarte trabajando”. Al respecto, señaló que muchos de sus procesos de composición son deliberadamente lentos porque buscan una maduración necesaria para lograr perdurabilidad, alejándose de la inmediatez industrial actual.

El productor también se refirió a la actual cultura de las playlists, lamentando que la música sea utilizada muchas veces como “decoración de interiores” sin contexto. “La música hoy a veces peca de carecer de sentido personal; hay una industria para gente a la que no le gusta la música, pero también hay otros carriles donde conectar con valores y épocas”, sentenció. En cuanto a su rol como productor, Campodónico destacó que su función es ver la “foto entera”, integrando la creatividad de otros para dirigir una obra como si fuera un director de cine. Esta perspectiva horizontal le permite equilibrar el componente tecnológico con la sensibilidad humana. Hacia el final del encuentro, el músico reflexionó sobre su vasta trayectoria y sus cuatro billones de reproducciones: “Aunque los números son enormes, se siente como la primera vez, se siente que estoy empezando”. Con una gira en puerta que lo traerá a Buenos Aires en marzo, Campodónico reafirma su compromiso con una búsqueda artística que prioriza la belleza como forma de resistencia frente al oscurantismo.