Los Stamateas: diez minutos de reflexión para entender qué nos pasa y cómo atravesarlo

Bernardo Stamateas se sumerge en una de las problemáticas más extendidas de nuestros tiempos: la ansiedad. Este primer capítulo, que promete ser un faro para quienes buscan bienestar emocional, aborda los distintos matices de esta condición que nos atraviesa, ofreciendo una perspectiva clara sobre cómo diferenciar una respuesta natural del cuerpo de un estado perjudicial.

Consultado por Damaris Stamateas sobre las distinciones fundamentales, Bernardo explicó que existe una “ansiedad normal” que forma parte de la vida y nos prepara para desafíos, muy distinta de la “tóxica”, e incluso del miedo o el agotamiento extremo conocido como burnout. Según el autor, la ansiedad dañina se manifiesta como “una aceleración interna constante que se basa en imaginar escenarios catastróficos”, una espiral de pensamientos negativos que nos atrapa sin previo aviso.

Al respecto, Stamateas profundizó en la necesidad de identificar estas manifestaciones para poder desmantelarlas. Afirmó que esta variante tóxica de la ansiedad nos arrastra a un futuro incierto, construyendo proyecciones fatalistas que rara vez se cumplen. Es en este punto donde el especialista propone una serie de herramientas concretas para retomar el control de nuestra mente y nuestro estado emocional.

Entre las primeras técnicas sugeridas, el conferencista destacó la importancia de la respiración controlada. “La respiración es un ancla al presente”, señaló, recomendando específicamente la práctica de inhalar y exhalar por cinco segundos para calmar el sistema nervioso. Adicionalmente, subrayó el valor de “mantener el orden” en el entorno y en las tareas diarias como un antídoto contra el caos interno que alimenta la preocupación desmedida.

Ante la pregunta sobre cómo contrarrestar la mente que salta a conclusiones apocalípticas, Stamateas enfatizó la importancia de “diferenciar lo posible de lo probable”. Explicó que no todo lo que es teóricamente posible es estadísticamente probable, y que anclarse en esta distinción es clave para desarticular el ciclo de la ansiedad. Para ello, instó a “basarse en evidencias fácticas” y a evitar la especulación sin fundamento, una práctica común que nos sumerge en un mar de incertidumbre.

Finalmente, el doctor en psicología ofreció una de sus máximas más contundentes: “acción mata ansiedad”. Según Stamateas, tomar la iniciativa y moverse, incluso en pequeños pasos, es un poderoso disruptor de los estados ansiosos. Complementariamente, propuso el “etiquetado emocional” como una técnica para nombrar lo que sentimos, permitiendo así activar el pensamiento racional y despojar a la emoción de su poder irracional, reconectando con nuestra capacidad de gestión interna.

Los invitamos a escuchar LOS STAMATEAS, el podcast de Bernardo Stamateas en LA NACION; está disponible en Spotify y YouTube, al igual que el resto de la oferta de podcasts de LA NACION.