Mendoza planea una inédita estrategia para frenar el acoso escolar
El Gobierno provincial presentó un proyecto para reformar el Código Contravencional e incorporar la figura del bullying de modo que los adultos asuman un rol activo en la prevención y respondan por las conductas de sus hijos. La iniciativa prevé sanciones para los padres de los agresores con multas de hasta 2 millones de pesos y hasta 50 días de trabajo comunitario.
LA NACION
