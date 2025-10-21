LA NACION

Mendoza planea una inédita estrategia para frenar el acoso escolar

El Gobierno provincial presentó un proyecto para reformar el Código Contravencional e incorporar la figura del bullying de modo que los adultos asuman un rol activo en la prevención y respondan por las conductas de sus hijos. La iniciativa prevé sanciones para los padres de los agresores con multas de hasta 2 millones de pesos y hasta 50 días de trabajo comunitario.

