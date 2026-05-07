Colocaron “losas de hormigón”: la Ciudad prepara sus avenidas para la llegada del nuevo colectivo eléctrico

La ciudad de Buenos Aires terminó las obras de renovación de la calzada en distintos corredores por donde circulará el futuro TramBus, el sistema de transporte eléctrico que busca reforzar la conectividad entre distintos puntos del territorio porteño.

Los trabajos consistieron en reemplazar el asfalto convencional por losas de hormigón de alta resistencia, un material que permite soportar mejor el tránsito intenso y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Las intervenciones se realizaron entre enero y abril y alcanzaron varias arterias clave del trazado, entre ellas las avenidas Rivadavia, La Plata, Acoyte, José María Moreno, Sarmiento, Rafael Obligado y Sáenz, además de la calle Uspallata.

Las obras son para la traza del nuevo Trambus (Foto: Prensa GCBA)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia del proyecto y señaló: “El Trambus es un salto de modernidad. Son unidades de cero emisiones, silenciosas, que mejoran la calidad de vida de los vecinos y del medio ambiente. Estamos haciendo que la Ciudad empiece a transitar el camino de la movilidad eléctrica a gran escala”.

Por qué se reemplazó el asfalto por hormigón

El cambio de material responde a criterios técnicos vinculados con la durabilidad y la seguridad del sistema de transporte.

El proceso incluyó el retiro de la calzada existente, la nivelación del suelo base y la construcción de nuevas losas de hormigón especialmente diseñadas para soportar el peso y la frecuencia de paso de los buses.

A diferencia del asfalto, el hormigón ofrece una superficie más rígida que no se deforma con el tránsito pesado. Esto permite reducir significativamente la frecuencia de mantenimiento y mejorar las condiciones de frenado y circulación de los vehículos.

Se reemplazó el asfalto por hormigón (Foto: Prensa GCBA)

Según explicó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, la obra busca garantizar que la infraestructura esté preparada para el nuevo sistema. “Reemplazar el asfalto por hormigón supone más seguridad vial y un mantenimiento más eficiente, con menos interrupciones para el vecino”, afirmó el funcionario.

Las tareas se realizaron dentro del denominado Plan Verano, aprovechando la menor circulación vehicular para reducir el impacto en el tránsito cotidiano.

Cómo será el nuevo TramBus eléctrico

El TramBus funcionará como un sistema de transporte de alta capacidad en superficie que complementará la red de subterráneos de Buenos Aires.

Una de sus principales características será su funcionamiento 100% eléctrico, lo que implica la eliminación de emisiones contaminantes y una reducción significativa del ruido en las zonas donde circule.

El Trambus impulsa el transporte eléctrico en la Ciudad (Foto: Prensa GCBA)

El proyecto prevé una flota inicial de 52 unidades con piso bajo y accesibilidad total para personas con movilidad reducida.

Los buses estándar tendrán capacidad para transportar hasta 80 pasajeros y contarán con una autonomía aproximada de 270 kilómetros. En tanto, los buses articulados podrán trasladar hasta 120 personas y alcanzar una autonomía de hasta 350 kilómetros.

Con la finalización de estas obras de infraestructura, la Ciudad deja preparado el corredor por donde circulará el TramBus, un sistema que apunta a modernizar el transporte público y consolidar el avance hacia una movilidad urbana más sustentable.