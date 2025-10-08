LA NACION

Por qué la amistad puede ser más profunda que el amor, según Mariano Sigman

El neurocientífico y físico reflexiona sobre la naturaleza de la amistad: cómo se origina, qué la sostiene en el tiempo y por qué puede doler tanto perderla

PARA LA NACIONMartina Rua
Mariano Sigman en Conversaciones

Mariano Sigman invita a pensar la mente como un puente entre la biología y la experiencia cotidiana. En esta conversación, el neurocientífico explora cómo las emociones, la amistad y la resiliencia se entrelazan con los procesos cerebrales que nos definen, y propone mirar la ciencia no solo como un conjunto de datos, sino como una forma de entendernos mejor. Además, presenta su libro Amistad: un ensayo compartido, una reflexión escrita junto a Jacobo Sigman que combina ciencia, filosofía y experiencias personales para explorar los vínculos humanos.

Por Martina Rua
