Un futuro que inspira: comienza la quinta temporada de “Hacedores”

Con una mirada puesta en lo que viene, comienza la quinta temporada de “Hacedores”, el ciclo impulsado por LA NACION y EY que visibiliza a quienes transforman la realidad a través de sus proyectos. Como cada año, el capítulo inicial reúne a Fernando Paci, country managing partner de EY Argentina, y a José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, para reflexionar sobre el contexto, las expectativas y el rol de los emprendedores en el escenario actual.

“Es un año muy particular, no solo por estos cinco años de Hacedores que nos permiten estar muy cerca del ecosistema emprendedor, sino porque además cumplimos quince años del premio Emprendedor del Año en la Argentina”, destacó Paci.

Una mirada optimista sobre el futuro

En el marco de los 15 años del premio Emprendedor del Año en la Argentina, EY impulsó una iniciativa que consistió en volver a conversar con ganadores de distintas ediciones, pero con un enfoque diferente: en lugar de repasar sus historias, poner el foco en cómo ven el futuro.

A partir de ese ejercicio, que reunió miradas de múltiples industrias y trayectorias, emergió una lectura común sobre el escenario emprendedor. “Hay una mirada optimista. Por supuesto que hay desafíos, pero no hay que minimizarlos. Aun así, se ven sectores dentro de Argentina con excelente perspectiva”, explicó Paci.

En ese sentido, identificó algunos motores de crecimiento claros: “Si tuviera que resumirlo, diría oil and gas, minería, agro, fintech y economía del conocimiento. Son sectores con grandes oportunidades a futuro”.

Consultado sobre los rasgos diferenciales de quienes logran desarrollarse en este contexto, Paci fue concreto: “Vemos tres cuestiones muy claras: una mirada global o regional, la capacidad de ejecución para llevar una idea a la realidad y la resiliencia”.

El valor de visibilizar historias

En este contexto, “Hacedores” se consolida como un espacio que permite entender el ecosistema emprendedor en toda su diversidad. “Te da una visión completa de los hombres y mujeres de Argentina, sin importar el tamaño del emprendimiento o la industria”, explicó Paci.

Además, el ciclo refleja cómo se generan conexiones entre actores de distintos sectores, potenciando oportunidades y ampliando el impacto de cada proyecto.

Como síntesis de esta nueva temporada, hay una idea que atraviesa toda la conversación. “Si uno mira a los emprendedores argentinos, hay un concepto claro: un futuro que inspira”, concluyó Paci.

Con esa premisa, la quinta temporada de “Hacedores” vuelve a poner en primer plano a quienes, con visión, capacidad de adaptación y compromiso, siguen apostando a construir valor y proyectar oportunidades en un contexto desafiante.