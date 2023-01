Absuelven al ex primer ministro checo Andrej Babis, acusado de fraude por una mala gestión de fondos de la UE

La Justicia de República Checa ha absuelto este lunes al ex primer ministro Andrej Babis, acusado de fraude por una supuesta mala gestión de los fondos obtenidos de la Unión Europea cuando se encontraba al frente del Gobierno checo.

El Tribunal Municipal de Praga ha exonerado así al exmandatario y a su antigua asesora Jana Nagiová en relación con unos subsidios de 50 millones de euros cuyo dinero habría sido utilizado en parte por el ex primer ministro para la construcción de la granja Stork's Nest, un complejo recreativo.

El veredicto no es definitivo y los fiscales pueden recurrir la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Praga, si bien tanto Babis como Nagiová han defendido desde el principio su inocencia, según informaciones de la cadena CT24.

"¡No culpable! Estoy muy feliz de que tengamos un sistema judicial independiente y de que la corte haya confirmado lo que he estado diciendo desde el principio. Soy inocente y no he hecho nada ilegal", ha destacado Babis en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el juez Jan Scott ha señalado que no hay indicios de que "las acciones descritas en la demanda sean actos delictivos". La Fiscalía acusa a Babis de hacerse con una subvención de 50 millones de euros para una de sus empresas. En aquel momento, Babis se encontraba al frente del conglomerado empresarial Agrofert, mientras que las ayudas de la UE estaban destinadas a pequeñas y medianas empresas. No obstante, Agrofert procedió a devolver el subsidio.

Babis, que fue primer ministro entre 2017 y 2021, ha negado su culpabilidad en reiteradas ocasiones y considera que el caso es un intento "artificial y deliberado" de criminalizarlo para sacarlo de la política.

Europa Press