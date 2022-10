Aleksander Ceferin: "Dudo que en los próximos 10 ó 15 años ideas como la Superliga vuelvan a aparecer"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, tiene claro que "ideas como la Superliga" no volverán a aparecer en el primer plano "en los próximos diez o quince años" y que no le ve futuro al proyecto porque los clubes ingleses, "los más importantes del fútbol europeo", no están dispuestos a unirse.

"Yo mismo dudo que en los próximos diez o quince años tales ideas puedan volver a aparecer. Tenemos tres presidentes de clubes que siguen reivindicando algo por sus egos, pero por otro lado, fueron los primeros en apuntarse a la Champions por miedo a que los echaran", señaló Ceferin en una entrevista publicada este lunes a la 'RTV Slo' de su país.

El dirigente recalcó que los equipos ingleses "definitivamente no se unirán más". "No veo una competición seria sin ellos, que son probablemente los más importantes del fútbol europeo", añadió el esloveno.

El mandatario cree que cuando surgió la idea el año vivió "tiempos realmente tormentosos". "Cuando llegue el momento, podré decir más al respecto o escribir un libro que sería muy interesante, pero entonces no dormí ni comí ni bebí durante 48 horas. Recibí llamadas de apoyo y amenazas también", apuntó.

Antes de que sucediese esto, guardaba amistad con Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y con el que ahora no tiene "ninguna relación". "Antes no tenía mucha con Florentino Pérez, pero en la final de la Champions nos despedimos correctamente. Se sentó a mi lado en la final de París porque según el protocolo el finalista siempre se sienta al lado del presidente. Hablamos correctamente y no tocamos la Superliga", admitió.

Sobre la posibilidad de cambiar el formato de la Supercopa de Europa y convertirla en una 'Final a Cuatro' y disputándose en Estados Unidos, advirtió que sólo han hablado de "la posibilidad de expandir" el torneo. "En absoluto hablamos de llevarla fuera de Europa ni de quién la jugaría", indicó.

"Si hubiera, digamos, cuatro equipos, ¿serían los dos finalistas de la Liga de Campeones y los campeones de la Liga Europa y de la Conference League? Los clubes tienen diferentes puntos de vista y el calendario está muy ocupado, no hemos ido más allá de las primeras discusiones, pero no hay planes por ahora", prosiguió.

De todos modos, le gusta personalmente que la Supercopa se convierta "en un evento más grande y en una fiesta del fútbol, posiblemente incluyendo la competición femenina y la juvenil". "Tal vez un evento semanal de partidos de leyendas, pero no estoy seguro de que podamos implementar esta idea todavía", sentenció.

Ceferin también se refirió a las nuevas reglas del 'fair-play' financiero, cuyo objetivo es "la sostenibilidad de los clubes". "Vemos como algunos clubes, como el FC Barcelona y la Juventus, que han invertido tanto que tienen pérdidas extremadamente grandes. Nuestras nuevas reglas son que puede gastar un máximo del 70 por ciento de todos los ingresos en salarios. Creo que esto detendrá la creciente disparidad entre los clubes europeos", recalcó.

Por otro lado, el presidente de la UEFA también compareció este lunes en el congreso de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) celebrado en Roma y donde se mostró optimista sobre la candidatura conjunta de España y Portugal para albergar el Mundial de 2030, con la que forman Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile.

"Estoy seguro de que ganaremos y digo 'nosotros' porque España y Portugal son nuestras federaciones. Habrá desarrollos interesantes dentro de unos días y tengo muchas ganas de ir a su copa del mundo. He oído que la final sería en el Santiago Bernabéu, pero eso está bien", afirmó en declaraciones recogidas por la web de la AIPS.