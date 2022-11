Ana Tijoux traerá este sábado su hip hop combativo al escenario del Auditorio en 'Cuéntalo'

Ana Tijoux es la chilena que protesta a ritmo de hip-hop, un torrente con letras en las que denuncia las carencias sociales, la violencia machista, la desigualdad y las injusticias. Mañana, a las 22,00 horas se subirá al escenario del Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Las entradas se pueden conseguir en festivalcuentalo.com.

Antes, Tijoux ha actuado en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Compositora y letrista ganó un Grammy latino por Universos paralelos, canción en la que colaboró con Jorge Drexler. Tijoux ha sido una constante en las nominaciones a los Grammy: es la mujer chilena con más candidaturas (ocho), también con sus siguientes discos: La bala y Vengo. Además, ha sido nominada a los Premios MTV y Premios 40 Principales. The Rolling Stones la nombró "Mejor Rapera en Español", para The New York Times "Tijoux es la respuesta latinoamericana a Lauryn Hill" y para Newsweek "es la rapera latinoamericana más importante de la escena internacional".

Con más de 600.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 95 millones de reproducciones de sus cinco canciones más populares, los números la avalan. Su reconocimiento en América Latina comenzó en los noventa, como cantante del grupo de hip-hop Makiza, con tres trabajos de estudio. En 2007 lanzó Kaos, su primer álbum en solitario, donde fusionó funk y soul con otros ritmos ligados a la música negra, intercalando canciones alegres y tristes, dinámicas y lentas y mostrando todo un abanico de emociones.

Su consolidación llegó dos años más tarde, con su segundo álbum, 1977. Con más sofisticación en ritmos y letras y una voz con reminiscencias jazz se ganó al público, a la prensa y a la industria. El disco habla sobre su infancia en Francia y rinde homenaje al hip-hop chileno que le inspiró a principios de los noventa. El tema titular, 1977, formó parte de la banda sonora de Breaking Bad y del videojuego FIFA 11. Actualmente, Ana Tijoux está metida en el estudio grabando su próximo disco.

Mucha noche en cuéntalo

La música es uno de los platos fuertes del Festival de Narrativas. Si mañana cantará Ana Tijoux, el viernes que viene será el turno de Nacho Vegas. Ambos son cantantes, pero, además, grandes letristas y narradores de historias con canciones.

Además de los dos conciertos de Vegas y Tijoux, las noches de CUÉNTALO tendrán más actividad que nunca: el espectáculo Ilustres ignorantes, con entradas ya agotadas, cerrará el festival.

Mañana sábado, sesión doble de conversaciones: a la una de la tarde, la cantante chilena conversará con Clara Navarro; por la tarde, dos escritores y dos editores darán un repaso a los ladrones y camellos de la narrativa española

Unas horas antes de subirse al escenario del Auditorio, a la una de la tarde, Ana Tijoux conversará con la filósofa Clara Navarro moderadas por Silvia Nanclares. Estrenarán escenario de conversación en CUÉNTALO: La Chimenea del Ebro, de la Universidad Popular.

Tijoux es una mujer combativa y crítica, feminista y activista, que ha denunciado siempre las carencias sociales. Al lado, que no enfrente, tendrá a Clara Navarro Ruiz, doctora en Filosofía que ha presentado en CUÉNTALO su primer libro,*El capitalismo de hoy, la incertidumbre de mañana, editado por la logroñesa Pepitas*-en el que intenta explicar por qué el dinero, el valor y las mercancías nos traen de cabeza- editado este año. Navarro se doctoró con la tesis*Mientras caemos. Fundamentos para una crítica interseccional del capitalismo a partir de sus límites como sistema civilizatorio. Actualmente trabaja como investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. (Cómo) el dinero hace que el mundo gire es una de sus publicaciones científicas, unas notas sobre la crítica de la escisión del valor y la teoría monetaria del circuito capitalista. Es parte del proyecto de investigación Precaritylab*y*sus intereses se centran en distintas corrientes como las lecturas contemporáneas de Marx, la economía feminista y los discursos centrados en la cuestión postcolonial. Precariedad, pobreza, desigualdad, explotación y exclusión social, capitalismo, neoliberalismo y globalización, la economía alternativa o el vínculo entre ciudadanía y trabajo son constantes en sus investigaciones, trabajos y publicaciones.

Silvia Nanclares es escritora. Subsiste como trabajadora de la cultura. Colaboradora en Carne Cruda y codirije junto a Silvia Herreros el podcast literario #EnTuFeriaMeCole (Goethe Institut). Columnista en eldiario.es, donde ejerce el periodismo narrativo con una mirada especializada en feminismos, crianza, familias y diversidad. Ha publicado la novela Quién quiere ser madre y desde la narrativa breve, ha participado en el volumen colectivo Tranquilas y publicado el volumen de relatos El Sur, instrucciones de uso.

Europa Press