Ancelotti apunta a un descanso de Benzema contra el Getafe

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó entrever este viernes un posible descanso de Karim Benzema el sábado en el partido de Liga contra el Getafe, con miras al encuentro de Champions contra el Shakhtar Donetsk y de Liga contra el Barcelona.

"Benzema ha jugado dos partidos seguidos después de un mes (parado por lesión) y sigue un poco cargado", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro.

"No está descartado para mañana. Si está bien, Karim estará en el partido", añadió el técnico merengue, quien, no obstante, no oculta que quiere tener cuidado con el francés.

Benzema "ha tenido esta lesión que le ha parado un poco, pero veo al Karim de siempre, no tenemos ninguna preocupación en ese sentido, puede ser que mañana descanse porque no queremos arriesgar", dijo Ancelotti.

El delantero francés, que la pasada temporada se vio respetado por las lesiones, volvió a los terrenos de juego tras el último parón internacional después de superar unos problemas musculares.

"Tenemos que evaluar, porque jugando cada tres días, el cansancio es importante", recordó Ancelotti.

El técnico merengue insistió en que los jugadores rara vez reconocen estar cansados.

"Yo prefiero un jugador que me diga 'estoy cansado, prefiero parar'", relató Ancelotti, antes de revelar que "en 30 años de carrera, sólo dos jugadores me han dicho que mejor no les ponga: Pepe en un partido de Champions y Seedorf en uno de liga".

Frente a la duda de Benzema, Ancelotti dejó claro que Thibaut Courtois sigue recuperándose de una ciatalgia y no estará contra el Getafe, además de ser duda para el partido de Champions contra el Shakhtar el martes.

"Está mejorando de su inflamación cada día, tenemos que pensar si viajar a Varsovia (el martes) le puede crear problemas o no, pero para el clásico (de Liga contra el Barcelona el 16 de octubre) va a estar seguro", concluyó Ancelotti.

Gr/dam

AFP