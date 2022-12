'Checo' Pérez, la esperanza de un título de Fórmula 1 para América Latina 

El mejor piloto mexicano de Fórmula 1 en la historia, Sergio el 'Checo' Pérez tiene como asignatura pendiente sacar la cara por América Latina, que hace más de 30 años no planta un campeón en la máxima categoría del automovilismo.

A sus 32 años y con cuatro carreras ganadas en su trayectoria en la Fórmula 1, Pérez está consciente de que ya no sólo compite por México: "Estoy orgulloso de representar a mi país, pero también de correr con la bandera de Latinoamérica".

A pesar del privilegio, el ‘Checo’ ha lamentado el hecho de haber sido el único corredor latinoamericano fijo y constante en el elenco de la Fórmula 1 en las últimas cinco temporadas.

"Hay un buen talento en mi país, hay buenos pilotos, igual en toda Latinoamérica, pero es un deporte en el que no hay muchas oportunidades", expresó el mexicano.

- Corre por Latinoamérica -

América Latina ha tenido cuatro campeones de Fórmula 1 en la historia: el argentino Juan Manuel Fangio en cinco ocasiones (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), y tres brasileños: Nelson Piquet (1981, 1983 y 1987), Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991) y Emerson Fittipaldi (1972 y 1974).

Sergio Pérez quiere ser el quinto. Aspira a darle a la región el campeonato que no tiene desde que Senna lo ganó a principios de los años 90.

Con la ilusión de volver a tener un campeón mundial en Fórmula 1, en Latinoamérica han comparado a Sergio Pérez con Ayrton Senna. El mexicano no se siente cómodo con el halago: "Es un orgullo para mí que me comparen con alguien como Senna, pero yo creo que me falta muchísimo todavía por hacer en mi carrera para recibir ese elogio".

- Con el 'enemigo' en casa -

Las posibilidades de Sergio Pérez de ser campeón del mundo se han incrementado desde corre para Red Bull.

El mexicano llegó a la escudería austriaca para la temporada 2021 y tiene contrato hasta 2024. En 2022 tuvo un inicio prometedor, pero no fue constante y terminó como tercero en el campeonato mundial de pilotos.

"El objetivo es mejorar lo hecho esta temporada y pelear por el campeonato. Ese es mi máximo sueño en la Fórmula 1 y por eso sigo aquí, espero que en estos próximos dos años pueda llegar a ser campeón", declaró el volante mexicano.

Pero pertenecer a Red Bull tiene un doble filo para Sergio Pérez. Así como se ha vuelto más competitivo, también ha tenido que correr a la sombra y al servicio del neerlandés Max Verstappen, vigente bicampeón.

Por su labor de protección a Verstappen para facilitarle algunos triunfos, al 'Checo' Pérez lo han llamado el 'Ministro de Defensa', pero a la hora que el mexicano ha necesitado del apoyo del neerlandés no ha habido reciprocidad.

En la temporada 2022, el mexicano aspiraba a terminar como subcampeón, objetivo que no se concretó por la postura del neerlandés quien, por ejemplo, se rehusó a dejar que Pérez ganara el Gran Premio de México aún cuando ya tenía el título asegurado.

En la siguiente fecha del serial, en Interlagos, Sao Paulo, Verstappen le negó otra ayuda a Pérez quien ese día dejó ir el subcampeonato.

"Si tiene dos campeonatos es gracias a mí", reclamó Pérez a Verstappen al terminar el Gran Premio de Sao Paulo. Ese día el neerlandés se negó a devolverle una posición de carrera al mexicano que terminó séptimo y bajó al tercer lugar de la clasificación.

Después de ese episodio, la relación entre Verstappen y Pérez se ha tornado tensa y la situación frustrante para el mexicano porque la prioridad para Red Bull en el diseño de estrategias y desarrollo de los autos es el neerlandés.

De cara a la temporada 2023, Pérez ha reconocido a Verstappen como "el mejor piloto del momento", pero advirtió que, a pesar de las preferencias y la jerarquía que tiene el neerlandés, “puedo cerrar la brecha que hay entre los dos y pelear por el título".

Str/ol

AFP