Apple extiende el servicio 'Emergencia SOS vía satélite' de iPhone 14 a cuatro países europeos

El servicio 'Emergencia SOS vía satélite' de iPhone 14 empezó a estar operativo en Estados Unidos y Canadá en noviembre y este martes se ha extendido a cuatro países europeos, con la intención de ampliarlo a más el próximo año.

La familia de 'smartphones' iPhone 14 incorpora la comunicación por satélite para el envío de mensajes de emergencia ('Emergencia SOS vía satélite') en lugares de difícil acceso donde la señal de telefonía o de WiFi no alcanzan.

Esta novedad, que en noviembre empezó a operar en Estados Unidos y Canadá en colaboración con Globalstar, está también disponible desde este martes en Reino Unido, Irlanda, Francia y Alemania, como ha confirmado la compañía estadounidense en su web de noticias.

La conexión por satélite aparecerá cuando el usuario intente comunicarse con los servicios de emergencia (el número 112 en Europa) pero carezca de cobertura telefónica y de datos. Una nueva pantalla ayudará a especificar la emergencia y a enviar las respuestas para que pueda recibir ayuda a su ubicación exacta.

Asimismo, y aunque no se esté experimentando una emergencia, los usuarios que no tengan cobertura pueden enviar su ubicación vía satélite con la aplicación 'Buscar' ('Find My'). También es compatible con funciones como la detección de choques y de caídas.

Europa Press