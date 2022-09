Arranca en el TPI el juicio por presuntos crímenes de guerra contra un líder de una milicia de RCA

El juicio en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Mahamat Said Abdel Kani, uno de los líderes de la milicia musulmana Seleka, por presuntos crímenes de guerra en República Centroafricana (RCA) ha arrancado este lunes, cerca de un año después de ser entregado al organismo.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha señalado que se trata de "el primer alto cargo de Séléka" que comparece ante el tribunal y ha agregado que "la belleza de la ley es que no hay lugar donde esconderse", según ha indicado el tribunal a través de su cuenta en la red social Twitter.

Así, ha acusado a Said de mantener detenidos a civiles "en las condiciones más degradantes" y "sin agua y alimentos" en el marco de "un ataque generalizado y sistemático que equivale a crímenes contra la humanidad".

Khan ha reclamado además que se ejecute la orden de arresto contra Nouradine Adam para que comparezca ante el TPI "lo antes posible" y ha recordado que fue superior de Said durante la comisión de estos crímenes en 2013. "Las víctimas tienen derecho a la verdad", ha subrayado.

El hombre, conocido también como Mahamat Said Abdel Kain, Mahamat Said Abdelkani y como 'Mr. Said', está acusado de crímenes contra la humanidad --encarcelamiento o privación grave de libertad, torturas, persecución, desapariciones forzosas y otros actos inhumanos--, así como de crímenes de guerra --tortura y trato cruel--.

Said, comandante de Séléka en la época en la que los rebeldes derrocaron en 2013 al entonces presidente de RCA, François Bozizé, está acusado por la persecución, violación, asesinato y torturas de civiles, principalmente miembros de la comunidad cristiana.

Las atrocidades de Séléka derivaron en la creación de las milicias de autodefensa 'antibalaka', acusadas igualmente de abusos contra la población musulmana de RCA, en el marco de un conflicto de tintes religiosos en el país africano.

Miles de personas murieron y cientos de miles tuvieron que huir de sus hogares, por lo que en septiembre de 2014 la entonces fiscal del TPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y que los responsables rindan cuentas.