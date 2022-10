Bartomeu niega que participara en los contratos por el fichaje de Neymar por el Barça

El expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu ha negado en el juicio por el 'caso Neymar 2' que participara en los contratos por el fichaje del jugador desde el Santos FC, cuando él era vicepresidente deportivo del club blaugrana.

Bartomeu está acusado de presunta estafa y corrupción entre particulares en el traspaso del jugador, para lo que la acusación del fondo Dis --dueña del 40% de los derechos federativos del jugador-- reclama una condena de cinco años de cárcel.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía no acusa a Bartomeu, solo la acusación particular, y como él se ha acogido a su derecho a responder solo los interrogatorios de las defensas no ha recibido preguntas de ninguna acusación.

El expresidente del Barça ha asegurado que en ese momento "no tenía ningún conocimiento de la existencia de Dis" y ha asegurado que en el club había un protocolo de firmas por el que el vicepresidente de cada área, en su caso deportiva, firmaba junto al presidente los documentos de su especialidad.

Al preguntársele si comparte la explicación que ha dado el también expresidente blaugrana Sandro Rosell sobre por qué se adelantó el fichaje del jugador, ha dicho que está "totalmente de acuerdo con su versión" de que ambos visitaron al entonces entrenador Tito Vilanova mientras seguía tratamiento médico en Nueva York y él les pidió adelantar el fichaje.

Europa Press