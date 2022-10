Berlusconi dice que intercambió "dulces cartas" con putin

ROMA, 18 oct (Reuters) -

El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, dijo el martes que ha vuelto a estar en contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin, y que recientemente había intercambiado "dulces cartas" con él, según un audio publicado por una agencia de noticias italiana.

Berlusconi, de 86 años, a menudo se jactaba de su amistad con Putin hasta la invasión rusa de Ucrania, y creó una polémica el mes pasado cuando dijo que Putin había sido empujado a la guerra y quería poner a "

gente decente

" a cargo de Kiev.

"Me he vuelto a poner en contacto un poco con Putin, bastante, en el sentido de que por mi cumpleaños me envió 20 botellas de vodka y una carta muy dulce", dijo Berlusconi a sus diputados de la Cámara Baja, según el audio difundido por la agencia de noticias LaPresse.

"Le respondí con unas botellas de Lambrusco (vino) y una carta igualmente dulce", dijo Berlusconi, cuyo cumpleaños fue el 29 de septiembre.

El exlíder de derecha dijo que estaba extremadamente preocupado por la situación en Ucrania, pero que no podía dar su verdadera opinión porque "si sale en la prensa, habrá un desastre".

Los comentarios surgen en momentos en que Berlusconi negocia puestos en el gabinete de un nuevo gobierno luego de las elecciones del 25 de septiembre en Italia, que dieron la victoria a la alianza derechista encabezada por Giorgia Meloni, quien se espera que sea nombrada primera ministra la próxima semana.

Un portavoz del partido negó que Berlusconi haya vuelto a estar en contacto con Putin y dijo que les había estado contando a sus parlamentarios "una vieja historia que se refiere a un episodio de hace muchos años".

Su partido Forza Italia emitió más tarde un comunicado diciendo que la posición de Berlusconi y del grupo político sobre la guerra estaban "en línea con la postura de Europa y Estados Unidos" y que "no había lugar para la ambigüedad; nunca la ha habido".

Las relaciones entre la coalición derechista de Italia y Rusia están siendo vigiladas de cerca. Matteo Salvini, líder del partido antiinmigración la Liga -a menudo ha elogiado a Putin- y solía ponerse una camiseta estampada con el rostro del líder ruso.

El martes, el recién elegido presidente de la Cámara Baja, Lorenzo Fontana, político de la Liga, advirtió en una entrevista en la televisión estatal sobre las consecuencias de las sanciones contra Rusia.

"Podrían convertirse en un boomerang y nos vamos a encontrar en grandes dificultades", dijo al programa de entrevistas Porta a Porta. (Reporte de Gavin Jones y Angelo Amante; Escrito por Gavin Jones. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters