Biden advierte de que los republicanos podrían llevar a Estados Unidos "al caos" tras las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido este miércoles de que los candidatos del Partido Republicano que se nieguen a aceptar los resultados de las elecciones de medio mandato podrían poner al país en un "camino hacia el caos".

Durante su intervención en un evento del Comité Nacional Demócrata en Union Station, cerca del Capitolio, el mandatario estadounidense ha afirmado que el país enfrenta una encrucijada en las elecciones de la próxima semana que podría trastornar la democracia, según ha recogido 'The Washington Post'.

Esta evaluación de Biden se produce poco después de que el FBI y otras agencias hayan pronosticado que las amenazas de violencia por parte de extremistas aumenten muy probablemente tras los comicios del 8 de noviembre.

Por ello, en un evento celebrado a pocos pasos del Capitolio de Estados Unidos --donde seguidores e Trump llevaron a cabo un asalto para impedir la certificación de los resultados electorales de 2020--, Biden ha alertado de un ataque continuo a la democracia estadounidense tras conocerse que candidatos republicanos podrían seguir los pasos del magnate y negarse a ceder si pierden.

"No tiene precedentes. Es ilegal y es antiestadounidense (...) Como dije antes, no puedes amar a tu país solo cuando ganas", ha aseverado el presidente de Estados Unidos ante una multitud demócrata, ha informado el citado diario.

Para Biden, esta amenaza a la democracia tiene origen cuando el expresidente Trump se negó a aceptar los resultados de las elecciones de 2020.

"Se niega a aceptar la voluntad del pueblo, se niega a aceptar el hecho de que perdió. Ha abusado de su poder y antepuso la lealtad a sí mismo a la lealtad a la Constitución. Y ha hecho de una gran mentira un artículo de fe del Partido Republicano", ha remachado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a no resolver las diferencias entre estadounidenses con "un motín, o una turba, una bala o un martillo", ha dicho Biden, refiriéndose al reciente ataque a Paul Pelosi en su domicilio particular por parte de un agresor, ha podido recoger 'The Hill'.

"Las resolvemos pacíficamente en las urnas", ha instado durante su intervención el presidente de Estados Unidos, citando una frase del escritor Jon Meacham: "El destino del alma de América está donde siempre está: en el pueblo".

