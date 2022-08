Binance dice que está ganando clientes gracias a la inflación

Por Marcelo Rochabrun

LIMA, 10 ago (Reuters) - Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, está experimentando un aumento en los clientes debido al avance de la inflación y un dólar históricamente fuerte que ha deprimido las divisas de los mercados emergentes, dijo un ejecutivo a Reuters el miércoles, sin revelar las cifras.

"Ahora que vemos que la inflación aumenta en todo el mundo, vemos que cada vez más personas buscan criptomonedas, como bitcóin, como una forma de protegerse de la inflación", dijo Maximiliano Hinz, quien dirige Binance en América Latina, durante una entrevista en lima

Hinz señaló el ejemplo de Argentina, donde la inflación anual es del 90%. El país se ha convertido en uno de los principales mercados de la compañía, dijo, junto con Brasil y México.

Argentina vio a los ciudadanos invertir ahorros en bitcóin este año a pesar de la caída de los precios de las criptomonedas.

Si bien El Salvador ha aparecido en los titulares por adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, Hinz dijo que otras naciones latinoamericanas aún tienen que aprobar una legislación significativa sobre criptodivisas, aunque no necesariamente considera que sea algo malo para la empresa.

"La regulación es un marco, pero no siempre es negativo que algo no esté regulado", dijo. "Si algo no está prohibido, entonces es legal".

Bajo la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador ha hecho una gran apuesta por el bitcóin, convirtiéndolo en moneda de curso legal y comprando más de 100 millones de dólares en criptomonedas, que han perdido alrededor del 5 % de su valor en medio de una venta masiva del mercado este año. (Reporte de Marcelo Rochabrun)