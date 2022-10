BookTok o cómo TikTok se ha convertido en lugar para amantes de los libros

De la alemana Sarah Sprinz al suizo Joël Dicker, cada vez más autores están presentes en un canal a priori improbable cuando se habla de literatura: TikTok.

La etiqueta #BookTok aparece más y más en esa red social debido al número creciente de lectores que publican sus críticas, mientras que estos últimos lo utilizan principalmente para promocionar sus obras.

Para algunos, puede parecer contra-intuitivo que una plataforma conocida por sus cortos (y en muchos casos, pueriles) vídeos, con efectos visuales o música, anime a la lectura, actividad que requiere cierto grado de concentración.

Pero la realidad es que se está convirtiendo en una forma muy eficaz para la presentación de las obras favoritas de los usuarios y en ciertos casos está logrando potenciar la popularidad de algunas obras.

Por esa influencia creciente, la Feria del Libro de Fráncfort, la mayor del mundo dedicada a la literatura, ha convertido por primera vez a TikTok en uno de sus socios.

Esta tendencia "para mí es súper importante", asegura Sarah Sprinz, autora del libro superventas "Dunbridge Academy", ambientado en un internado de Escocia.

"Creo que ha contribuido a mi éxito, porque he visto muchos vídeos que recomiendan mis libros", comentó la escritora en una entrevista con la AFP durante la Feria.

Sprinz, de 26 años, cree que TikTok ofrece un canal particularmente apropiado para atraer nuevas audiencias y fomentar el placer de la lectura entre los más jóvenes.

- "Impacto en la venta de libros" -

"De verdad creo que hay que estar en todos los canales que permiten leer y hacer leer", considera el suizo Joël Dicker, autor del éxito de ventas "La verdad sobre el caso Harry Quebert".

Según TikTok --que pertenece a ByteDance, con sede en China-- #BookTok acumula más de 84.000 millones de visitas.

Se ha convertido en "un lugar donde se recomiendan libros o donde descubrirlos, pero también donde se comparten críticas o se explota la cultura fan", explica Tobias Henning, responsable de TikTok en Alemania, Europa occidental y oriental.

Y esto "tiene un verdadero impacto en las ventas de libros en el mundo", constata.

"Romper el círculo" ("It ends with us", en el original en inglés), autoficción romántica de la estadounidense Colleen Hoover, vio sus ventas multiplicarse exponencialmente tras ser discutido por la comunidad TikTok.

- Efecto "multiplicador" -

Un ejemplo de crítica literaria en #BookTok: una mujer se graba llorando mientras lee la novela de Hoover, mientras se oye música y una voz en off afirma: "Jamás he llorado tanto después de leer un libro".

"Me gustan las nuevas novelas para adultos e intento subir uno o dos vídeos a la semana", cuenta a la AFP Sofia Reinbold, de 17 años.

Esta usuaria de TikTok ha visitado la Feria de Fráncfort tras enterarse de su celebración en la plataforma.

"Con mucha frecuencia recibo comentarios de abonados que leen mis recomendaciones y acaban comprando los libros", asegura.

Sarah Sprinz se explica el fenómeno #BookTok en parte por ser una plataforma visual que permite mostrar lo que uno piensa de los libros y cree que el confinamiento en pandemia, con todo el mundo encerrado, aceleró la tendencia.

"Mucha gente quizá se sintió sola y aislada" y TikTok les ayudó a "reconectar y encontrar aficiones comunes como la lectura", conjetura.

La escritora no ve contradictorio pasar tiempo en las redes sociales y promover la literatura, ya que la gente, considera, lee de formas muy distintas.

Eso sí, un libro no puede tener éxito solo gracias a las redes.

"TikTok y #BookTok son una especie de multiplicadores y una buena oportunidad para recomendar libros", aunque hace falta sobre todo una cosa: "El libro tiene que ser bueno", recuerda.

