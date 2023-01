Boric acepta la dimisión de su ministra de Justicia por "desprolijidades" con los indultos de manifestantes

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha confirmado este sábado que ha aceptado la renuncia de su ministra de Justicia, y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y su sustitución por el abogado Luis Cordero en medio de la polémica por los indultos concedidos a condenados por el estallido social previo a la llegada de Boric al poder.

"Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando, además, la necesidad de fortalecer la gestión política el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera", ha explicado Boric en declaraciones recogidas por el diario 'El Mercurio'.

Para Boric, "cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades", ha argumentado en referencia al anuncio de indulto a once personas, cuando finalmente fueron trece.

La oposición había criticado a la ministra y había anunciado la presentación el próximo lunes de una acusación constitucional contra Ríos, la cual podría prosperar incluso tras la dimisión. Además no se descarta presentar esta misma acción en contra Boric.

"Pasaron once meses en que tenía que nombrar Fiscal Nacional y, por supuesto, que once meses donde tenía que aconsejar al Presidente de no indultar a personas con prontuario, de no indultar a personas con indultos anteriores, de no indultar a terroristas", se ha lamentado el diputado Jorge Alessandri, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).

Europa Press