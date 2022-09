Boric protagoniza su primera Parada Militar de las Fuerzas Armadas de Chile con algunos pitos y abucheos

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha encabezado este lunes su primera Gran Parada Militar en Honor a las Glorias del Ejército de Chile, el tradicional desfile que cada 19 de septiembre homenajea a las Fuerzas Armadas chilenas, este año marcadas por algunos pitos y abucheos.

"Las expresiones de opinión son legítimas siempre, y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida", ha respondido Boric tras las expresiones de rechazo durante el desfile, según recoge la prensa chilena.

"No tengo problema con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión. Le pido que no les falten el respeto a las instituciones de la patria, a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar que ha estado a la altura de la historia de Chile", ha añadido.

El mandatario chileno ha destacado además que el aprecio "cada vez mayor" a "estos actos republicanos que nos hacen ser parte de la misma sociedad". "Eso hay que valorarlo, destacarlo y cuidarlo", ha apuntado.

En el desfile participaron más de 8.200 efectivos de las ramas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, Carabineros y la Policía de Investigaciones.