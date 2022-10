Boris johnson vuelve a reino unido para intentar un rápido regreso político

Por Andrew MacAskill y Muvija M

LONDRES, 22 oct (Reuters) - Boris Johnson regresó a Reino Unido el sábado mientras considera un audaz intento de ganar un segundo mandato como primer ministro sólo semanas después de verse obligado a dimitir, pese a que algunos colegas advirtieron que su regreso podría crear más caos político.

Los posibles candidatos a sustituir a la primera ministra Liz Truss, que dimitió el jueves tras sólo seis semanas en el poder, se embarcaron en un frenético fin de semana de contactos para conseguir suficientes votos para entrar en la contienda por el liderazgo antes de la fecha límite del lunes.

Johnson, que se encontraba de vacaciones en el Caribe cuando Truss dimitió, no ha hecho ningún comentario público sobre una posible candidatura a su antiguo puesto. Sin bien ha recibido ya el apoyo de docenas de legisladores conservadores, necesita asegurar 100 votos para ser considerado.

El ministro de Comercio, James Duddridge, dijo el viernes que Johnson le había dicho que estaba "dispuesto".

Johnson fue abucheado por algunos pasajeros en el avión hacia Reino Unido, según un reportero de Sky News que iba en el vuelo que llegó a Londres el sábado por la mañana.

Con una chaqueta oscura y una mochila, Johnson saludó a los fotógrafos en el aeropuerto de Gatwick de la capital antes de marcharse.

Sería una extraordinaria resurrección política para el experiodista y exalcalde de Londres, que dejó Downing Street envuelto en un escándalo pero refunfuñando que sus colegas "cambiaron las reglas a mitad de camino" de una carrera, un golpe a los legisladores conservadores que no le permitieron cumplir un mandato completo.

La exministra de Defensa Penny Mordaunt se convirtió en la primera candidata en declarar de manera oficial su intención de postularse para ser la próxima líder del Partido Conservador, pero Johnson y Rishi Sunak -su exministro de Finanzas- encabezan la lista de favoritos antes de la votación de la próxima semana.

Sunak, que quedó en segundo lugar tras Truss en la anterior contienda por el liderazgo y aún no ha declarado formalmente su candidatura esta vez, no habló con los periodistas al salir de su casa de Londres el sábado.

La perspectiva del regreso de Johnson al gobierno polariza a muchos en el Partido Conservador, que está muy dividido después de haber visto salir a cuatro primeros ministros en seis años.

Para algunos legisladores conservadores, Johnson es un ganador de votos, capaz de atraer a todo el país no solo con su celebridad sino también con su marca de optimismo energético.

Para otros, es una figura tóxica y la cuestión es si puede convencer a las decenas de legisladores que le abandonaron de que ahora es la persona que puede unir al partido y dar un vuelco a su decadente fortuna.

"espiral de muerte"

La exministra del Interior Priti Patel anunció el sábado su apoyo a su antiguo jefe, diciendo que tenía "el mandato para cumplir con nuestro manifiesto elegido y un historial probado de acertar en las grandes decisiones".

No obstante, su colega Andrew Bridgen dijo que evaluaría la posibilidad de dimitir del grupo parlamentario si Johnson vuelve y advirtió a los conservadores de que no deben desarrollar un "culto a la personalidad" en torno al ex primer ministro. Dominic Raab, ministro de Relaciones Exteriores con Johnson, dijo que el partido se arriesgaba a ir "hacia atrás" si volvía.

El exlíder conservador William Hague dijo el viernes que el regreso de Johnson era posiblemente la peor idea que había escuchado en casi medio siglo como miembro del partido. Dijo que conduciría a una "espiral de muerte" para los conservadores.

Si Johnson consigue el número necesario de votos, es probable que se enfrente a Sunak, que dimitió como ministro de Economía en julio, alegando que su antiguo jefe era incapaz de tomar decisiones difíciles.

Sunak es el primer candidato al liderazgo que alcanza el umbral de los 100 apoyos para entrar en la contienda antes de la fecha límite del lunes, según los medios.

Johnson, que actualmente cuenta con cerca de la mitad de los apoyos necesarios, está siendo investigado por la Comisión de Privilegios del Parlamento para determinar si mintió a la Cámara de los Comunes sobre las fiestas durante el confinamiento por el COVID-19. Si se descubre que hubo ministros que engañaron a sabiendas al Parlamento, se espera que dimitan.

La carrera para convertirse en el cuarto primer ministro británico en cuatro años se ha acelerado para que dure sólo una semana. Según las normas, solo tres candidatos podrán llegar a la primera votación de los legisladores el lunes por la tarde y los dos últimos se someterán al sufragio de los miembros del partido para obtener un resultado el próximo viernes. (Reporte adicional de Henry Nicholls; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters