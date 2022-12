Busquets: "Queríamos ser primeros y ganar, no elegir rival"

El internacional español Sergio Busquets ha asegurado que la intención de los futbolistas era "ser primeros" de grupo y "ganar" a Japón este jueves, y no "elegir rival", además de advertir del peligro de Marruecos en octavos de final, que planteará un partido "muy difícil" el próximo martes.

"No queríamos que pasara eso, nuestra intención era ganar. Hemos empezado bien. Ahora a seguir, nos quedan los octavos contra Marruecos que también va a ser un partido muy difícil", señaló en declaraciones a TVE tras la derrota ante los nipones (2-1) en el Estadio Internacional Khalifa.

En este sentido, el capitán de 'la Roja' explicó que en ningún momento pasó por la cabeza del equipo forzar quedar segundos para evitar a los 'cocos' en las eliminatorias. "No tiene nada que ver. Queríamos ser primeros y ganar, no teníamos que elegir rival, el que fuera. Ahora nos vamos a otro lado como segunda pero eso no te dice que vaya a ser más fácil o más difícil", indicó.

En otro orden de cosas, el centrocampista azulgrana analizó la derrota ante el combinado asiático. "No estábamos cómodos porque ellos cerraban muy bien el pase entre líneas y nos costaba crear peligro. Sabíamos que iba a ser así, una pena esos dos goles que a ellos les han dado confianza. Ahora, a corregir los errores e intentar seguir pasando eliminatorias", señaló.

"Parecía que teníamos el partido controlado, ellos estaban esperando alguna pérdida y una contra y la segunda parte ha sido así. Un despiste en la salida y se han venido arriba. Creaban peligro a la contra, repliegan muy bien... Debemos seguir mejorando", finalizó.

Europa Press