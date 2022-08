Cerveceros cerca de canjear al cerrador Hader a San Diego

SAN DIEGO (AP) — Los Padres de San Diego están cerca de adquirir al estelar cerrador Josh Hader de los Cerveceros de Milwaukee a cambio del relevista Taylor Rogers y otros jugadores, informó el lunes una persona al tanto de la operación.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que los dos equipos aspirantes a los playoffs en la Liga Nacional aún no ha oficializado el canje.

Líderes de la División Central, los Cerveceros se desprenden de uno de los mejores relevistas de las mayores por Rogers. También ceden al derecho dominicano Dinelson Lamet, al jardinero dominicano Esteury Ruiz y al pitcher prospecto Robert Gasser.

El canje involucra a dos de los líderes de salvamentos. Hader acumula 29 rescates y Rogers suma 28, aunque los Padres recientemente le dejaron de emplear en la función de cerrador tras malograr salvamentos consecutivos en una serie en Detroit.

Los Padres obtuvieron a Rogers de Minnesota en el día inaugural.

Milwaukee lidera la División Central con una ventaa de tres juegos sobre San Luis. Los Padres aventajan por juego y medio a Filadelfia por el segundo comodín del circuito.