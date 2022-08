Corea del Norte arremete contra EEUU y acusa al país de ser la "piedra angular de la proliferación nuclear"

La misión permanente de Corea del Norte ante Naciones Unidas ha arremetido este jueves contra el Gobierno de Estados Unidos por sus críticas contra el país asiático por su programa nuclear y ha acusado a Washington de ser la "piedra angular de la proliferación nuclear".

Así, ha señalado que Estados Unidos busca continuamente la "confrontación" y ha afirmado que "no tolerará" las críticas por parte del país norteamericano dado que es una cuestión interna vinculada a su "soberanía nacional", tal y como ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

"Hoy, aquel que socava la fundación del régimen de no proliferación no es otro que Estados Unidos. Es el colmo que Estados Unidos culpe a otros de ser una amenaza nuclear", ha puntualizado antes de insistir en que Pyongyang "no tolerará intentos por parte del país de acusar sin motivos a Corea del Norte".

En este sentido, ha resaltado que se trata de los "intereses nacionales del país y de sus derechos soberanos". El secretario de Estado, Antony Blinken, ha indicado previamente que Pyongyang sigue "expandiendo su programa nuclear ilegal", lo que supone una "provocación" a nivel regional.