Corinna asegura que Don Juan Carlos volvía de sus viajes con "bolsas llenas de efectivo" de forma habitual

El Rey Juan Carlos I regresaba de sus viajes con "bolsas llenas de efectivo" que le habían entregado "amigos" en la época en que mantenía una relación con Corinna Larsen, según ha contado la empresaria en el segundo capítulo del podcast 'Corinna y el Rey'.

"Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz como un niño de 5 años, traía bolsas llenas de efectivo", ha contado Corinna, que asegura que le preguntaba qué era aquello. Don Juan Carlos le respondía "esto es de mi amigo tal". "Parecía una situación muy habitual", subraya la que fuera pareja sentimental del monarca.

"Si le hacía alguna pregunta me contestaba, 'ay eres tan dramática, no entiendes cómo funciona España'", añade en su testimonio, asegurando que ella no entendía aquello y de hecho lo enmarca en lo que consideraba la "corte de los milagros" que rodeaba al entonces Rey.

En este sentido, pone como ejemplo que si decía a alguien que le interesaba un vino a los pocos días llegaban 20 cajas del mismo. "Su deseo era una orden para los demás y la gente se dejaba la piel solo para complacerlo", subraya.

Bajo el título 'Vivir del cuento. Muerte, democracia y bolsas de dinero', el segundo capítulo repasa algunos de los hechos más destacados de la vida de Don Juan Carlos, como su llegada a España, los años que estuvo bajo la supervisión de Franco, su ascenso al trono y su papel en el golpe de Estado de 1981.

Corinna habla sobre algunos de estos hechos, en particular cuando Don Juan Carlos aceptó ser el heredero de Franco, dando al traste las aspiraciones de su padre, Don Juan, de ocupar alguna vez el trono. "No creo que el padre lo viera venir", comenta, opinando que fue "bastante despiadado".

La muerte de su hermano menor

Asimismo, comenta otro de los momentos más duros de la vida del que fuera monarca, una "zona gris", la muerte de su hermano menor Alfonso en 1956, en circunstancias que nunca se investigaron, de un disparo en la residencia familiar en Estoril. La versión oficial fue que se trató de un accidente mientras limpiaba la pistola.

Sin embargo, Corinna asegura que Don Juan Carlos llegó a reconocerle en 2006 que fue él quien apretó el gatillo. "Estaban jugando un juego estúpido pero en cualquier caso él cargó el arma", comenta, después de que en el podcast se cuente la tesis de que los dos hermanos estaban jugando a dispararse. Aunque nunca se investigó, "en el fondo de su alma y de su cabeza él siente una gran culpa", subraya.

"La primera reacción de su padre fue preguntarle 'prométeme que no lo has hecho a propósito'. Me puedo imaginar cómo se debió de sentir porque aquello significaba que el padre pensaba que había disparado deliberadamente a su hermano", recuerda Corinna, que explica que Don Juan Carlos "decía que su hermano menor era el realmente brillante, el guapo" y el "hijo favorito de sus padres".

El podcast 'Corinna y el Rey' se ha estrenado oficialmente este lunes, con la publicación en abierto de los dos primeros capítulos en distintas plataformas. Ha sido realizado por Project Brazen, cofundado por los finalistas del Pulitzer Tom Wright y Bradley Hope, con la colaboración de la organización sin ánimo de lucro PRX y las productoras Audiation de Nueva York y La Coctelera Music de España.

Tras darse a conocer la semana pasada el primero de los capítulos, los productores salieron al paso de las críticas y las dudas suscitadas por la supuesta intencionalidad de su publicación en estos momentos, negando que la aristócrata tenga algo que ver con el mismo.

El podcast, defendieron en un comunicado, "es una producción independiente realizada por Project Brazen y PRX" y no existe "ninguna relación contractual" con Corinna "ni se ha llevado a cabo ninguna contraprestación económica hacia su persona".

En cuanto al hecho de que se haya conocido en vísperas de una nueva vista en el Tribunal de Apelaciones de Londres en la que la defensa del antiguo monarca presentará sus argumentos en contra de la demanda civil presentada por Corinna en su contra por el acoso del que asegura que fue víctima, los productores defienden que "la fecha del lanzamiento del podcast ha sido seleccionada para que su emisión se complete antes de Navidad", ya que son ocho capítulos.

"En ningún momento ha tenido relación alguna con otros aspectos fuera del control de los productores ni propiciado por terceras personas", han recalcado.

Europa Press