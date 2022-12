Cristiano "nunca me dijo que quería marcharse", asegura Fernando Santos

El seleccionador portugués, Fernando Santos, quiso cortar este viernes las polémicas en torno a su equipo, asegurando que Cristiano Ronaldo "nunca me dijo que quería marcharse" de la concentración, tras una supuesta amenaza del astro luso en ese sentido.

"Nunca me dijo que quería marcharse del equipo", afirmó Santos en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final del Mundial de Catar contra Marruecos, pidiendo "parar la polémica en torno a Portugal".

"Dejen a Cristiano Ronaldo tranquilo", exigió el seleccionador luso, que explicó que tuvo una conversación con su capitán antes del partido de octavos contra Suiza (victoria 6-1) para explicarle que no sería titular.

"Es el capitán de nuestra selección, lo que representa para el fútbol portugués, para los aficionados, hace que tuviera que hablarle", explicó Fernando Santos.

"Le expliqué porque no sería titular, se lo expliqué para que no hubiera sorpresas, creo que es un jugador importante, pero le expliqué que la estrategia era que no estuviera", dijo Santos.

"No estaba contento de la decisión", admitió el seleccionador portugués, pero "tuvimos una conversación normal en la que le expliqué mi visión y la aceptó".

Informaciones de prensa habían afirmado que la suplencia de Cristiano Ronaldo contra Suiza, había llevado al astro portugués a amenazar con dejar la selección, algo que fue desmentido posteriormente por la Federación Portuguesa.

Respecto al partido contra Marruecos del sábado en el estadio Al-Thumama, Fernando Santos advirtió que "es un equipo organizado y talentoso".

"Sufrimos en (el Mundial de) 2018 para ganar a Marruecos. Tendremos que jugar de manera competitiva. Ir a buscar el balón cuando no lo tengamos", apuntó el seleccionador luso.

"Será un partido difícil de jugar contra un equipo difícil de afrontar, pero nosotros tampoco somos fáciles de jugar", concluyó Santos.

Gr/psr

AFP