Crónica del Cádiz - Atlético de Madrid, 3-2

Rubén Sobrino hunde al Atlético

El Cádiz ahonda en el disgusto colchonero y se lleva los tres puntos en el minuto 99

MADRID, 29 Oct. 2022 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid perdió (3-2) este sábado ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla dentro de la jornada 12 de LaLiga Santander, un partido frenético que llegó a empatar en los últimos diez minutos pero que dejó escapar en la última jugada con el gol de Rubén Sobrino.

Los de Diego Pablo Simeone no encontraron la cura a sus males en Cádiz y la suerte les volvió a ser esquiva, después de que el pasado miércoles, tras empatar (2-2) ante el Bayer Leverkusen fallando un penalti con el tiempo cumplido, se quedaran fuera de la máxima competición europea. El conjunto colchonero fue incapaz de espantar los fantasmas en su visita a 'la tacita de plata'.

Los dos goles de Joao Félix al final del encuentro, quien se reivindicó liderando la remontada, fueron insuficientes ante un Cádiz que jugó un gran partido en todas sus líneas y que consiguió la segunda victoria de la temporada con un tanto de Rubén Sobrino cuando el colegiado estaba a punto de pitar el final en el 99'.

Apenas habían pasado 30 segundos cuando los de Sergio González derribaron la muralla rojiblanca, ahondando, aún más, en el drama de un Atleti que parecía traer resaca de su fracaso europeo. Bongonda pescó un balón en el punto de penalti para fusilar a Oblak, después de una buena jugada por banda izquierda que dejó en evidencia a la defensa colchonera. La mala suerte terminó de llegar a los del Cholo cuando, a los diez minutos, Álvaro Morata decía adiós al partido tras sufrir una lesión.

A partir de ahí, los colchoneros dieron un paso adelante, encontrando como vía de escape la profundidad de sus bandas. Yannick Carrasco y Ángel Correa fueron las grandes amenazas rojiblancas, aunque el Cádiz, muy aguerrido, tampoco se achantó pese a la ventaja y mantuvo el peligro lejos de la portería de Ledesma. Pudo ser dramática la primera parte para los rojiblancos, pero Oblak apareció al rescate y se hizo grande ante Sobrino para evitar el segundo de los locales.

El nerviosismo siguió apoderándose del Atlético de Madrid tras la reanudación. Su ímpetu les hizo tener la primera en las botas de Correa, pero la mano salvadora de Ledesma le volvió a confirmar como el portero con más paradas de toda la liga. Simeone dio entrada a Antoine Griezmann y Joao Félix y, fue la artillería pesada, la que consiguió darle un vuelco al partido en el peor momento.

Álex Fernández puso el 2-0 casi al final para los suyos, pero un gran João Félix casi se viste de héroe para su equipo. El delantero portugués se lanzó primero con una tijereta que desvió un jugador del Cádiz para recortar distancias y, antes de cumplir el 90', el 'minino de oro' conectaba un latigazo desde la frontal al fondo de la red para poner el empate a dos.

El cuadro rojiblanco tuvo la victoria en ese arreón final, pero las desgracias no vienen solas. Después de la amargura en Champions, en disgusto se trasladó a la Liga, donde ceden en la lucha arriba. El destino quiso que en la última jugada del partido Rubén Sobrino rematara in extremis y desatara la locura en el Nuevo Mirandilla con el 3-2 definitivo, aunque no les valga para salir del descenso.

Ficha técnica.

--resultados: cádiz, 3 - atlético de madrid, 2. (1-0, al descanso).

--alineaciones.

CÁDIZ: Ledesma; Alfonso Espino, Momo Mbaye (Chust, min.29), Fali, Luis Hernández, Brian Ocampo (Alcaraz, min.68), Álex Fernández, Fede San Emeterio (José Mari, min.68), Théo Bongonda (Ivan Alejo, min.74), Anthony Lozano (Lucas Pérez, min.74) y Rubén Sobrino.

Atlético de madrid: jan oblak; saúl ñíguez, reinildo, stefan savic, nahuel molina, yannick carrasco (griezmann, min.60), axel witsel, geoffrey kondogbia (pablo barrios, min.72), rodrigo de paul, álvaro morata (cunha, min.10), ángel correa (joao félix, min.60).

--goles:

1 - 0, min.1, Théo Bongonda.

2 - 0, min.81, Álex Fernández.

2 - 1, min.85, Luis Hernández (pp).

2 - 2, min.89, Joao Félix.

3 - 2, min.99, Rubén Sobrino.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Kondogbia (min.62), Saúl (min.78), Cunha (min.909, Joao Félix (min.96) por parte del Atlético de Madrid. Y a San Emeterio (min.65), Chust (min.86) en el Cádiz.

--ESTADIO: Nuevo Mirandilla.

Europa Press