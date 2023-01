Divilo elige la solución de IA de ThetaRay para supervisar los pagos globales en busca de delitos financieros

Madrid & tel aviv, israel & nueva york--(business wire)--ene. 11, 2023--

Divilo, una tecnología financiera española que ofrece servicios financieros B2B, y ThetaRay, proveedor líder de tecnología de monitorización de transacciones basada en IA, han anunciado hoy que colaborarán para proteger los crecientes servicios de Divilo contra el blanqueo de capitales (AML en sus siglas en inglés), las infracciones de las listas de sanciones y otros delitos financieros.

A través del acuerdo, ThetaRay proporcionará a Divilo su solución SONAR, una plataforma SaaS de monitoreo de transacciones AML y detección de listas de sanciones, para pagos nacionales y transfronterizos. Divilo ofrece servicios financieros 100 % digitales a pymes y autónomos.

El avanzado sistema SONAR de ThetaRay puede detectar los primeros indicios de actividades sofisticadas de blanqueo de capitales, lo que permite a Divilo ofrecer un servicio de pagos fiable y de confianza a medida que se expande internacionalmente.

"A medida que los consumidores continúan adoptando los pagos digitales y reduciendo las transacciones en efectivo, Divilo tiene como misión transformar los pagos y cobros proporcionando mayor agilidad, una mejor experiencia de usuario, medidas de alta seguridad, transparencia y simplicidad", comenta Juan Guruceta, fundador y CEO de Divilo. "Gracias a la solución AML de ThetaRay, podremos expandir nuestra red de alianzas y aumentar los negocios a nivel internacional con la seguridad de que la detección de IA de última generación proporcionará una cobertura mejorada y alertas altamente precisas para permitir que las empresas se centren en lo que realmente importa", añade.

Divilo es una empresa de tecnología financiera española que ofrece productos financieros desarrollados para facilitar el cobro a pymes y autónomos. Esta empresa cuenta con soluciones tradicionales, como tarjetas y transferencias, pero también ofrece soluciones para gestionar pagos a través del móvil, mediante PIN o códigos QR. El año pasado, Divilo lanzó Diveep, una solución que permite cobrar a través del móvil tocando una tarjeta u otro teléfono móvil.

"Divilo es un líder de tecnología financiera que proporciona soluciones de pago valiosas e innovadoras que están haciendo crecer el sistema financiero mundial", destaca Mark Gazit, CEO de ThetaRay. "ThetaRay está encantado de proporcionar a Divilo una tecnología que infunde confianza en los pagos transfronterizos, lo que permite el crecimiento de los ingresos al abrir puertas a negocios con nuevos clientes y socios financieros. Nuestra solución avanzada de IA también hace que todo el proceso de monitoreo de transacciones sea mucho más eficiente y eficaz, al tiempo que mejora la satisfacción del cliente, reduce los costes de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos con pagos seguros y protegidos", concluye.

La galardonada solución SONAR de ThetaRay se basa en una forma patentada de IA, la intuición de inteligencia artificial, que sustituye a los prejuicios humanos, dando al sistema el poder de reconocer anomalías y encontrar incógnitas fuera del comportamiento normal, incluyendo tipologías completamente nuevas. Permite a las empresas de tecnología financiera y a los bancos aplicar un enfoque basado en el riesgo para identificar eficazmente las actividades verdaderamente sospechosas y crear una imagen completa de las identidades de los clientes, incluso a través de rutas de transacciones complejas y transfronterizas. Esto permite descubrir rápidamente las amenazas de blanqueo de capitales, tanto conocidas como desconocidas, y reducir hasta en un 99 % los falsos positivos en comparación con las soluciones basadas en reglas.

Acerca de Divilo

Divilo es una entidad de pagos registrada en el Banco de España con licencia n.º 6905 que ofrece una solución 360º en pagos, cobros y contabilidad a empresas y autónomos. Fundada en enero de 2020 por Juan Guruceta, es miembro principal de VISA y cuenta con un equipo multidisciplinar de 27 personas con amplia experiencia en los ámbitos tecnológico, financiero y de cumplimiento normativo.

La revolución tecnológica ha propiciado un proceso de digitalización de la economía que ha dado lugar al nacimiento de una generación de entidades que ofrecen servicios financieros 100 % digitales. Es el caso de las conocidas empresas de tecnología financiera, que cuentan con una estructura más competitiva, cómoda y ágil frente a la banca tradicional, en la que los usuarios se benefician de una mayor agilidad y una mejor experiencia de usuario, altas medidas de seguridad, transparencia y sencillez en los trámites, entre otros.

Acerca de ThetaRay:

La solución de monitorización de transacciones SONAR de ThetaRay, impulsada por IA y basada en la "intuición de la inteligencia artificial", permite a bancos y empresas de tecnología financiera ampliar sus oportunidades de negocio y aumentar sus ingresos mediante pagos transfronterizos fiables y de confianza. La innovadora solución también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costes de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos. Las organizaciones financieras que dependen de ecosistemas altamente heterogéneos y complejos se benefician enormemente de las inigualables bajas tasas de falsos positivos y altas tasas de detección de ThetaRay.

