Dt ancelotti dice que no inventará nada antes del choque del madrid con el barcelona

Por Fernando Kallas

MADRID, 15 oct (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que planea mantener las cosas simples en la preparación de su equipo antes de su partido en casa con el Barcelona en el "Clásico" del domingo.

El técnico italiano dijo que evitaría grandes cambios en su equipo, después de que pusiera al centrocampista Luka Modric en la delantera para reemplazar al entonces lesionado delantero Karim Benzema en el clásico jugado en marzo, en el que el Barca se impuso 4-0.

"No voy a reinventar la rueda, pueden contar con eso", dijo Ancelotti el sábado en rueda de prensa con una sonrisa irónica.

"No hay inventores del fútbol, está inventado hace mucho tiempo y está claro que no voy a inventar. Está claro que el año pasado quise inventar algo y me llevé un palo", señaló.

Ancelotti dijo que el portero Thibaut Courtois se perderá el partido por falta de entrenamientos mientras se recupera de una lesión de espalda que lo dejó fuera de los últimos cuatro partidos.

"Está bastante bien, pero es verdad que se ha entrenado muy poco, no se encuentra cómodo y está descartado. Vamos a ver para el partido siguiente, pero ya le falta solo entrenar", sostuvo el DT.

El italiano confirmó que contará con los servicios del defensa Antonio Rudiger, que tuvo que recibir 20 puntos de sutura en la frente tras chocar con el portero del Shakhtar Donetsk en su partido de la Liga de Campeones el martes.

"Necesitará una máscara protectora, pero puede jugar. Está bien, no tiene molestias, está cómodo, guerrero, y con mucha ilusión", señaló.

El técnico del Madrid dijo que las decepcionantes actuaciones del Barcelona en la Liga de Campeones no serían un factor. El Barça sólo ha ganado uno de sus cuatro partidos del torneo y está al borde de la eliminación de la competición en la fase de grupos por segunda temporada consecutiva.

"Solo ha empatado un partido de Liga y están en una buena dinámica en el campeonato. Ha tenido algunos problemas en la Champions League que pueden pasar en esa competición, pero en Liga han sido espectaculares", destacó sobre el rival. (Reporte de Fernando Kallas; Editado en español por Javier Leira)

Reuters