Eduard Fernández protagoniza el monólogo 'Todas las canciones de amor' en Teatros del Canal con dirección de Andrés Lima

El actor Eduard Fernández protagonizará 'Todas las canciones de amor', un espectáculo dirigido por Andrés Lima a partir de un texto del autor argentino Santiago Loza, que se estrenará en la Comunidad de Madrid en Teatros del Canal del 27 de enero al 12 de febrero.

El montaje es un proyecto de Eduard Fernández, Check_In Producciones, Andrés Lima y Asuntos Culturales, en coproducción con Teatros del Canal bajo el sello Creación Canal, han informado los Teatros en un comunicado.

'Todas las canciones de amor' es la reflexión emocional de una mujer al final de un camino, "un camino extraordinario, bello y terrible como la vida". Se trata así de un homenaje a una mujer, a una madre que dedicó su vida "a cuidar a los demás, a dedicarse a las tareas de casas, a amar, a callar... Una mujer que habla desde su cocina, donde la obra dibuja sus recuerdos y su mundo interior, sus amores, su marido, su hijo y sus canciones de amor".

"Es un homenaje a mi madre. A todas las madres", asegura Eduard Fernández, quien perdió a su madre en la primavera de 2020 a causa de la pandemia y el Alzheimer.

"Pretendemos hacer un espectáculo popular, profundo, bonito, con humor. Es el viaje de una mujer a través de su vida, una mujer que habla mucho de su hijo, que en este caso soy yo en gran parte. Es el viaje de esta mujer en un sentido poético. Una mujer que poco a poco va perdiendo la memoria y se va dirigiendo hacia la nada... En cierta forma, también tiene que ver mucho con el actor, con la desmemoria, con quedarse perdido en el escenario, con un no saber qué decir... Es algo muy teatral y muy bonito a la vez", ha comentado el actor.

Cómo surge el proyecto

Eduard Fernández y Andrés Lima pertenecen, prácticamente, a la misma generación. Se conocen desde hace años aunque solo trabajaron juntos en el teatro una vez, hace más de 25 años, en un montaje sobre la obra de Harold Pinter Retorno al hogar, interpretando a dos hermanos.

"Encontré unos monólogos de Santiago Loza y hubo uno que me atrapó: Todas las canciones de amor. Me gustó que el título contuviera la palabra amor y el reto de elegir cinco canciones de amor de todos los tiempos y de nuestra cultura. La protagonista era una mujer, una madre. La mía murió en Barcelona y no pude despedirme, y tuve que vivir su muerte desde la distancia", ha explicado Eduard Fernández.

Lima ha afirmado que no les interesaba l Alzheimer desde un punto de vista científico, como enfermedad, sino por lo que supone ese tránsito hacia el olvido, "el momento en que los recuerdos más antiguos de esas personas afloran mientras van perdiendo los más recientes".

"Lo que acabas de hacer se desvanece, pierdes el lenguaje y, sin embargo, recuerdas todo lo esencial. Tratamos de realizar esa especie de tránsito que recorre la madre, el viaje hacia algún sitio que llamaremos muerte", ha expresado.

El autor argentino de 'Todas las canciones de amor' viajó a España y participó en los primeros talleres de investigación del montaje, para reescribir el texto con el objetivo de adaptarlo a la historia que habían elaborado Lima y Fernández, y la de este.

Lima se ha rodeado de su equipo habitual de colaboradores: Joseba Gil al frente de la producción, Beatriz San Juan en la escenografía, Miquel Ángel Raió en las imágenes, Valentín Álvarez en la iluminación, Kike Mingo en el sonido y Laura Ortega como ayudante de dirección.

