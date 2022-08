EEUU apoya declarar como zona desmilitarizada las inmediaciones de la central nuclear de Zaporiyia

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha apoyado este jueves los llamamiento de parte de la comunidad internacional para declarar las inmediaciones de la central nuclear de Zaporiyia, la m√°s grande de Europa, como zona desmilitarizada.

"Combatir cerca de una planta nuclear es peligroso e irresponsable, y seguimos pidiendo a Rusia que cese todas las operaciones militares en, o cerca de, las instalaciones nucleares de Ucrania y devuelva el control total a Ucrania", ha dicho un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado, seg√ļn recoge CNN.

Zaporiyia ha sido escenario de enfrentamientos entre Rusia y Ucrania desde los primeros compases de la guerra y en los √ļltimos d√≠as ha vuelto a ganar notoriedad por una serie de ofensivas de las que Mosc√ļ y Ucrania se han culpado mutuamente.

En este contexto, se ha acusado a Rusia de haber instalado una base militar en la central, algo que para el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, supone que Mosc√ļ est√° instrumentalizando las instalaciones como una suerte de "escudo humano".

"Por supuesto, los ucranianos no pueden y no devolverán el fuego, para que no haya un terrible accidente que involucre una planta nuclear. Así que este es el colmo de la irresponsabilidad", recriminó Blinken la semana pasada.

Pese a los enfrentamientos y ataques cercanos a la central, los niveles de radiación se encuentran dentro de un rango normal