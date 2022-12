EEUU: Nevadas afectan viajes; advierten de "ciclón bomba"

MISSION, Kansas, EE.UU. (AP) — Miles de vuelos fueron cancelados y los albergues para indigentes estaban atestados el jueves en una de las temporadas de viajes navideños más traicioneras de Estados Unidos en décadas, con temperaturas que descendían 27 grados Celsius (50 °Fahrenheit) en algunas áreas en cuestión de horas, y advertencias de los meteorólogos de que se avecina un “ciclón bomba” que podría agravar aún más las condiciones antes de la Navidad.

El aire helado se desplazaba a través del centro del país en dirección este, y se habían emitido advertencias de una sensación térmica que afectaría a unos 135 millones de personas en los próximos días, dijo el jueves el meteorólogo Ashton Robinson Cook, del servicio meteorológico. En sitios como Des Moines, Iowa, la temperatura se sentirá de 38 °C bajo cero (37 °F bajo cero), lo que posibilita sufrir congelación en menos de cinco minutos.

“Esto no es como un día de nieve de cuando eras niño”, advirtió el jueves el presidente Joe Biden en la Casa Blanca después de una sesión informativa de funcionarios federales. “Esto es algo grave”.

Los meteorólogos prevén que se desarrolle un ciclón bomba —lo cual ocurre cuando la presión atmosférica desciende muy rápidamente durante una tormenta intensa— el jueves por la noche cerca de los Grandes Lagos. Eso desatará condiciones de ventisca, lo que incluirá vientos intensos y nieve, señaló Cook.

En Dakota del Sur, Robert Oliver, encargado de emergencias de la tribu sioux de la reservación Rosebud, dijo que las autoridades tribales han estado trabajando para despejar caminos con el fin de suministrar gas propano y leña a las viviendas, pero enfrentan un viento implacable que ha creado acumulaciones de nieve de hasta 3 metros (10 pies) de altura en algunos sitios.

“Este clima y la cantidad de equipo que tenemos... no tenemos lo suficiente”, señaló Oliver, e hizo notar que los rescates de personas atrapadas en sus viviendas tuvieron que ser suspendidos el jueves en la madrugada luego de que el líquido hidráulico de la maquinaria pesada se congeló en medio de una sensación térmica de 40 °C bajo cero (41 °F bajo cero).

Indicó que cinco personas han fallecido en las tormentas recientes, incluida una ventisca la semana pasada.

En Texas se preveía que las temperaturas descendieran rápidamente el jueves, pero los funcionarios estatales prometieron que no volverá a ocurrir lo de la tormenta de febrero de 2021, que abrumó la red eléctrica del estado y a la que se adjudican cientos de fallecimientos.

El clima frío se extendió a El Paso y a Ciudad Juárez, en México, donde migrantes han estado acampando al aire libre o en albergues mientras aguardan una decisión en torno a si Estados Unidos suspenderá sus restricciones al asilo.

Más de 2.156 vuelos desde, hacia o dentro de Estados Unidos habían sido cancelados hasta el jueves por la tarde, según el sitio de seguimiento FlightAware. Las aerolíneas también han cancelado 1.576 vuelos del viernes. Los aeropuertos de Chicago y Denver registraron el mayor número de cancelaciones.

___

Bleed reportó desde Little Rock, Arkansas. Los periodistas de The Associated Press Dee-Ann Durbin en Detroit, Gillian Flaccus en Portland, Oregon; Stephen Groves en Sioux Falls, Dakota del Sur; Rick Callahan en Indianápolis, y Jackie Quinn y Zeke Miller en Washington contribuyeron a este despacho.

