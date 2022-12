El Brentford amplía el contrato del técnico ThomaFrank hasta el 30 de junio de 2027

El Brentford FC, equipo de la Premier League inglesa, anunció este sábado la ampliación hasta el 30 de junio de 2027 de su actual entrenador, el danés Thomas Frank, que lleva en el cargo desde octubre de 2018.

"Ser el primer entrenador en un club es como una relación; hay altibajos. He estado aquí seis años en total, que es mucho tiempo en el fútbol moderno, y me gustaría dar las gracias a los aficionados por el apoyo que nos dan: los jugadores, el personal, todos los involucrados en el club. La calidez, el apoyo y la amabilidad cada vez que me encuentro con un aficionado de las 'Abejas' ha sido increíble y me da energía extra para continuar con el trabajo en el futuro", celebró Frank en la web del club.

Europa Press