El Camín de los Santuarios conecta Asturias y Cantabria como referente cultural y turístico

Los presidentes del Principado, Adrián Barbón, y de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han inaugurado este miércoles el Camín de los Santuarios, una nueva ruta inspirada en el histórico recorrido que enlaza la Catedral de Oviedo con Covadonga y Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, tres hitos fundamentales en la historia de la monarquía asturiana.

La apertura y promoción de este itinerario se enmarca en la celebración de los 1.300 años de la batalla de Covadonga, según ha explicado el Principado en nota de prensa. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán; el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de Cantabria, Pablo Zuloaga, y el consejero cántabro de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Javier López, junto con alcaldes de los municipios que atraviesa la ruta, han recorrido un tramo del Camín de los Santuarios desde el límite entre Asturias y Cantabria, hasta Merodio, en Peñamellera Baja, donde han participado en una visita guiada por el historiador Toño Huerta sobre los hitos arquitectónicos y etnográficos de la localidad.

El Camín de los Santuarios constituye un nuevo recurso, llamado a convertirse en "referente cultural y turístico", para poner en valor los elementos patrimoniales, naturales y etnográficos que jalonan la ruta a lo largo de sus 200 kilómetros. El recorrido desde Liébana a Oviedo será un elemento dinamizador para los once concejos asturianos que atraviesa: Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Cabrales, Onís, Cangas de Onís, Parres, Piloña, Nava, Noreña, Siero y Oviedo.

El itinerario refleja "la gran importancia del patrimonio histórico y cultural del interior de la comarca oriental asturiana", desde los vestigios prehistóricos hasta los cenobios e iglesias de variada tipológica, que abarcan el prerrománico, el románico, el renacimiento o el barroco. A ello se suman las construcciones civiles, los elementos etnográficos y los espacios de gran valor paisajístico integrados en la Red Natura 2000.

Además, en 2023 se celebrará el septuagésimo cuarto Año Jubilar Lebaniego, en el que se volverá a abrir la Puerta del Perdón de Santo Toribio.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo ha impulsado el desarrollo de una aplicación sobre el Camín de los Santuarios, a cargo de la empresa Where is Asturias, y disponible en castellano, asturiano, inglés y francés. Esta herramienta permite a las personas que peregrinan disponer de toda la información útil para realizar el recorrido, a través de mapas y perfiles off line, guía de consejos, itinerarios, datos sobre las etapas, distancias y puntos de interés.

La aplicación facilita también el acceso a la información meteorológica en tiempo real y ofrece la posibilidad de crear durante el recorrido un diario de ruta con notas de texto, voz, fotos y vídeo. También incluye un diccionario en varios idiomas con frases habituales traducidas al español para ser leídas o locutadas desde la propia app.

Barbón destaca la colaboración entre ambas ccaa

En unas declaraciones a los medios durante la presentación del Camin de los Santuarios, Barbón ha destacado la relación de colaboración entre Cantabria y Asturias, algo que beneficiará a ambas.

Haciendo una analogía con el Camin de los Santuarios, Barbón ha abogado por que ambas CCAA continúen caminando "de forma unida" para que les vaya mejor a ambas regiones a la hora de afrontar los retos de futuro.

"Vienen curvas, tiempos de incertidumbre", ha dicho, por lo que ha abogado por la colaboración entre ambas comunidades para mejorar la economía de las dos.