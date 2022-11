El COE reúne comunicadores, fotógrafos y deportistas en el I Congreso Internacional de Periodismo Olímpico

Alejandro Blanco: "En España podemos presumir del momento que vive el deporte español, pero también de periodistas y fotógrafos"

El Comité Olímpico Español (COE) ha reunido a comunicadores, directores de comunicación de federaciones nacionales, fotógrafos y deportistas como el campeón olímpico en Tokyo 2020 de tiro Alberto Fernández en el I Congreso Internacional de Periodismo Olímpico, celebrado en el Auditorio Goyeneche de su sede en Madrid.

La jornada ha estado organizada por el COE, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD), y en ella se ha abordado la cobertura de los Juegos Olímpicos desde los diferentes ámbitos del mundo del periodismo nacional e internacional.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha asegurado que: "En España podemos presumir del momento que vive el deporte español, de deportistas, entrenadores, clubes y federaciones, pero también tenemos que presumir de periodistas y fotógrafos".

Blanco ha lanzado el reto de que en París 2024 España tiene que ser el "primer país del mundo en comunicación". "Deseo que el periodismo español tenga un gran éxito y seamos reconocidos en todo el mundo", manifestó.

Tras la inauguración de la secretaria general del COE, Victoria Cabezas, ha intervenido Lucia Montanarella, directora adjunta de operaciones de prensa de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional (COI), y Roddie McVake, representante del Servicio de Información Olímpica del COI.

La ejecutiva olímpica ha ofrecido una 'masterclass' en la que ha explicado el funcionamiento del COI en su relación con los medios de comunicación internacionales para crear las líneas de trabajo antes, durante y después de los Juegos Olímpicos. Por su parte, Roddie McVake ha detallado el funcionamiento del Olympic Information Service, un servicio de fotografía del COI disponible para los que quieran descargar imágenes de las competiciones.

La otra masterclass de la jornada ha sido impartida por Álvaro Alonso, Olympics Global Social Media Manager. El experto en redes sociales del COI ha expuesto la estrategia de comunicación que se sigue desde el máximo organismo olímpico durante los Juegos y ha ofrecido diferentes herramientas a los asistentes para adoptar una estrategia de calidad que permita cubrir la cita olímpica de manera satisfactoria.

Además de estas dos clases magistrales, en esta primera edición del Congreso Internacional de Periodismo Olímpico se han desarrollado tres mesas redondas que han contado con la participación de periodistas, fotógrafos, directores de comunicación y deportistas españoles.

En la primera mesa se han sentado representantes de televisiones y radios con y sin derechos para retransmitir las competiciones en directo durante los Juegos Olímpicos. Paloma del Río (TVE), Fernando Ruiz (Eurosport), Juan Antonio Paredero (Antena 3), Heri Frade (Cadena Cope), Félix José Casillas (Onda Cero), José Luis López (Cadena Ser) y José Rodríguez (Radio Marca) han explicado cómo se trabaja en función de si cuentas o no con derechos de imagen, así como la manera de narrar, vivir y atraer al oyente solo con la voz.

La prensa escrita ha sido la protagonista de la segunda mesa. En ella han participado Gerardo Riquelme (Marca), Jesús Mínguez (Diario AS), David Llorens (Mundo Deportivo), Carlos Arribas (El País), José Miguélez (ABC) y Miguel Serrano (Ok Diario). Todos ellos han abordado la forma de cubrir los Juegos, teniendo en cuenta cómo han cambiado los tiempos y que ahora no solo hay que realizar una edición en papel, sino también una digital, siendo la inmediatez uno de los factores más importantes.

Por último, Natalia Arriaga (Agencia EFE), Gaspar Díez (Europa Press), Sergio Pérez (fotógrafo colaborador de la Agencia EFE), el tirador Alberto Fernández y Toti Roselló, director de comunicación de la RFEDI, han intervenido en la mesa dedicada a agencias de noticias, fotógrafos, deportistas y federaciones.

En ella, los ponentes han tratado la relación que existe entre los medios de comunicación y los deportistas, la labor del departamento de comunicación de una federación, la manera de trabajar de una agencia que tiene que proporcionar noticias a miles de clientes, así como la forma en que desarrolla su trabajo un fotógrafo.

Con la celebración de este congreso, el COE ha querido poner en valor la importancia que tiene la labor que desarrollan los medios de comunicación, las agencias de noticias y los departamentos de comunicación de las federaciones para que los éxitos de nuestros deportistas lleguen a toda la sociedad de manera rápida y con calidad.

