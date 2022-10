El delantero argentino Gonzalo Higuaín anuncia su retirada del fútbol al final de temporada en la MLS

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, que jugó en el Real Madrid entre 2007 y 2013 y actualmente en las filas del Inter Miami estadounidense, anunció este lunes su retirada al final de la temporada 2022 en la Major League Soccer (MLS).

"Es el momento de comunicar una noticia que desde un tiempo atrás llevo procesando y analizando. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos tan buenos y no tan buenos", señaló Higuaín, de 34 años, ante los medios en Miami.

El 'Pipita' repasó su carrera, en la que empezó "creciendo en un club enorme como River Plate donde no todo fue fácil" y donde hubo "un momento en las inferiores" donde jugaba poco porque era "'flaquito' y no tan alto". "Mi sensación era que se acababa mi sueño porque sólo quería jugar en River y si no era River habría dejado el fútbol", expresó.

Tras superar ese momento, llegó el "tan ansiado" de debutar en Primera y de vivir con los 'millonarios' "recuerdos que nunca" va a "olvidar". "Luego viene el Real Madrid y hubo una situación particular cuando mi papá entra en mi habitación y me dice que me iban a comprar, yo le dije dormido: 'No me jodas, no estoy para esta broma' Pero era real esta noticia, me compró el Real Madrid con apenas 19 años", indicó.

Allí se unió a "un vestuario lleno de estrellas". "Mi papá me dijo que tuviera respeto y admiración, pero nunca miedo porque si no me iba a quedar en el camino y que si me compraban eran porque creían en mí. Fueron casi siete años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo siendo tan joven, fue una etapa maravillosa", celebró.

Higuaín se mostró "agradecido" al Nápoles, donde cree que en su tercer año vivió "de lo mejor" de su carrera, y también a "otro grande de Europa" como la Juventus, a Milan y Chelsea, pese a ser "dos pasos breves" y al Inter Miami, con el que le quedan dos partidos de la temporada regular y a la espera de clasificarse para los 'playoffs', por "creer" en él.

Además, expresó un "enorme agradecimiento a la gente" de la selección argentina. "Fueron nueve años de mi carrera y he vivido de los mejores momentos, defender a tu país es una sensación única", confesó el delantero.

"Me llevo momentos maravillosos en mi cabeza y mi corazón. Ha sido una carrera impensable, logré más de lo que podía imaginar. Tras 17 años y medio he tenido una maravillosa carrera, siento que el fútbol me dio muchísimo y me voy dando todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí, llegó el momento de decir adiós", concluyó visiblemente emocionado.

Una carrera repleta de goles entre españa e italia

Gonzalo Higuaín comenzó su carrera en River Plate, con el que debutó con 17 años, y posteriormente fue traspasado al Real Madrid en el mercado invernal de la temporada 2006-2007 y fue jugador madridista hasta el final de la 2012-2013. Pese a tener que convivir con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, dejó el club madridista tras anotar 121 goles e 264 partidos, con mención especial a las campañas ligueras 2009-2010 donde firmó 27.

De la Liga española pasó a la Serie A donde fue uno de los líderes del Nápoles donde también volvió a mostrar sus buenas dotes goleadoras con 91 tantos, 36 en su tercera y última temporada tras la que fue traspasado a la Juventus. En la 'Vecchia Signora' estuvo otras tres campañas y a partir de ahí fue bajando algo su nivel y en la 2018-2019 jugó en el Milan y el Chelsea antes de poner rumbo a la MLS para jugar con el Inter Miami, donde tuvo un reencuentro especial con su hermano Federico y donde, hasta el momento, ha marcado 26 goles.

Además, con la selección argentina, con la que fue subcampeón del mundo en 2014 y además participó en las Copas del Mundo de 2010 y 2018, fue 75 veces internacional y anotó 31 dianas.

En total, el 'Pipita' se marcha con seis títulos de liga, tres en España con el Real Madrid y otros tres con la Juventus en Italia, y uno de la Liga Europa con el Chelsea inglés en 2019. También conquistó con el conjunto madridista una Copa del Rey y dos Supercopas de España, mientras que con la Juventus perdió la final de la Champions de 2017 precisamente ante su exequipo.