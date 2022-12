El grupo de restauración mexicano Costeño desembarca en España con su primer restaurante en Madrid

Grupo Costeño, uno de los grupos de restauración más grandes de México, desembarca en España con la apertura de Hotaru, su primer restaurante que estará ubicado en Madrid, según ha informado la enseña en un comunicado.

En concreto, la firma, fundada en 2006 por Víctor Setien y AlbertoMartínez, cuenta en México con conceptos como Cuerno y Animalcomo buques insignia del grupo, que en la actualidad cuenta con un total de 11 conceptos gastronómicos (Cuerno, Ryoshi, Animal, Revelation, Mochomos, Bar Mochomos y próximamente Mutante y Baboon) y 22 locales repartidos por todo México y siete aperturas más previstas el siguiente año.

Hotaru, ubicado en la calle de Alcalá, 99, es un restaurante japonés con un concepto gastronómico que pone en valor el respeto por la tradición japonesa y la calidad de la materia prima para ofrecer una experiencia culinaria, liderada por el chef Alejandro Pérez.

De esta forma, Hotaru Madrid se convierte en el quinto local del concepto japonés del grupo, siendo éste, el primero que abren en Europa.

"Escogimos Madrid porque nos gusta mucho la ciudad, está en pleno crecimiento, con grandes grupos hoteleros y un verdadero 'boom' gastronómico tras la pandemia. Vimos la oportunidad porque es un lugar muy abierto, con ganas de probar conceptos nuevos y donde se valora la gastronomía. Traemos calidad y servicio sin la barrera del lenguaje!, ha explicado el co-fundador de Grupo Costeño, Víctor Setien.

En 2021, Grupo Costeño se convirtió en la primera empresa mexicana en recibir el Six Star Diamond Award otorgada por The American Academy of Hospitality Science por su impecable servicio y calidad.

En la actualidad, el grupo cuenta con más de 4.000 personas trabajando en todo México y desembarcan en España con Hotaru y una plantilla de 45 personas.

Europa Press