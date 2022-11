El líder de Yisrael Beitenu rechaza sumarse a un gobierno del Likud encabezado por Netanyahu

El ministro de Finanzas de Israel y líder del ultraderechista Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, ha afirmado este viernes que rechazó una propuesta del Likud de unirse al nuevo gobierno israelí y ha recalcado que sólo se sumará a esta coalición si no está liderada por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu.

Lieberman ha detallado en declaraciones al diario israelí 'Yedioth Ahronoth' que un miembro del Likud contactó con él tras las elecciones del 1 de noviembre para preguntar si estaría dispuesta a sumarse al Ejecutivo que busca ensamblar 'Bibi' tras su victoria en las urnas.

Así, ha subrayado que "no tiene problema" en sumarse a un Gobierno del Likud, si bien ha exigido que Netanyahu se retire de la política, al tiempo que ha incidido en que "no hay nada que hablar" con partidos ultraortodoxos como Shas y Judaísmo Unido de la Torá, aliados del partido del ex primer ministro.

Lieberman, quien fue aliado de Netanyahu al inicio de su carrera, se ha distanciado de él en los últimos años y se ha negado a sumar fuerzas con él y otros partidos ultraortodoxos, que en 2018 se opusieron a su proyecto de ley sobre reclutamiento de miembros de esta comunidad.

La crisis derivó en la celebración de cuatro elecciones anticipadas en dos años debido a la incapacidad de los partidos para ensamblar coaliciones ante la ausencia de mayorías. Si bien el ciclo se cerró en 2021 con la creación de una coalición liderada por Naftali Bennett y Yair Lapid, las tensiones internas derivaron en la convocatoria de nuevas elecciones anticipadas.

En las mismas, el bloque liderado por el Likud se habría hecho con 64 de los 120 escaños de la Knesset, mientras que los apoyos de la actual coalición --que contó con una mayoría mínima de 61 escaños-- han caído hasta los 51, allanando el camino a la vuelta de 'Bibi' al poder.

Europa Press