El Parlamento de Polonia afirman que están listos para acoger a una nueva ola de refugiados ucranianos

La presidenta de la Cámara Baja del Parlamento de Polonia, la Sejm, Elzbieta Witek, ha asegurado que su país, a pesar de la "gran carga" que supone para sus presupuestos, está preparado para recibir a más refugiados ucranianos que huyen de la guerra iniciada por Rusia hace ahora ocho meses.

Witek ha asegurado en una entrevista para la agencia Ukrinform que el "desafío" que supone la agresión rusa no es óbice para que Polonia pueda ayudar "a todos aquellos que lo necesitan", si bien tan solo ha mencionado el caso de quienes huyen de la guerra en Ucrania y no lo que también sucede en otros países.

"No ocultamos que esto supone una gran carga para nuestros presupuestos, que sufren las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, en una situación en la que la vida y la salud de personas inocentes corren peligro, no podemos responder de otra forma que no sea con solidaridad y apoyo", ha dicho.

"Continuaremos ayudando a Ucrania y a sus ciudadanos con todos los medios disponibles", ha remarcado Witek, quien ha señalado "los brutales ataques de Rusia" contra la población civil como "un factor que sin duda puede incrementar la ola migratoria".

Así, ha insistido en que independientemente de qué otras "acciones crueles" emprenda el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania, "la guerra se puede ganar a través de la solidaridad".

Witek también ha señalado que si es necesario expresar una condena más enérgica contra Rusia, la Cámara Baja polaca está dispuesta a reconocer a dicho país como un Estado patrocinador del terrorismo, al igual que ya ocurrió recientemente en otros lugares, como en el Parlamento de Estonia.

"Polonia se opone firmemente a las acciones criminales de Rusia en Ucrania, especialmente contra civiles inocentes", ha remarcado Witek, quien ha colocado a Polonia como uno de esos países que habla "en voz alta" sobre la necesidad de "castigar a los soldados rusos que violan" la Convención de Ginebra.

"El parlamento polaco coopera constantemente con el Gobierno y el presidente en este asunto. Si es necesario expresar aún más claramente la actitud hacia Rusia, seguro que la Sejm se sumará a tales acciones", ha aseverado.

Europa Press