El Rey felicita a los jugadores de la selección española tras la goleada en el Mundial: "Ha sido una auténtica gozada"

El Rey Felipe VI ha felicitado este miércoles a los jugadores de la selección española tras la goleada a Costa Rica (7-0) en su debut en el Mundial de Catar y ha destacado que "ha sido una auténtica gozada" haber acudido al estadio para ver jugar a un equipo que, según ha asegurado, no ha tenido ningún fallo frente a su rival.

Tras el encuentro, el monarca ha bajado al vestuario para saludar y dar la enhorabuena, en persona, a la selección dirigida por Luis Enrique. "En mi vida he acudido a un partido, sobre todo de la selección, con un resultado así. Lo hemos disfrutado como todo el mundo", ha asegurado.

Felipe VI ha reconocido a los jugadores que "ha sido una auténtica gozada" ver jugar a España en el campo del fútbol. "No soy experto, pero no he visto fallo ninguno", ha subrayado el Rey, al tiempo que ha reiterado la "gozada y el espectáculo" que ha supuesto ver la goleada a Costa Rica. "Queda mucho por delante, pero empezar así da gusto", ha concluido, según el vídeo que ha compartido la Casa Real en redes sociales.

El jefe del Estado se desplazó hasta la capital catarí acompañado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, para asistir al primer partido de la selección española en el Mundial de Fútbol. A su llegada a Doha, Felipe VI fue recibido por el ministro de Juventud y Deportes, Salah Bin Ghanim Al Ali, y por el embajador de España en el Estado de Catar, Javier María Carbajosa, entre otras personalidades.

Posteriormente, se trasladó al estadio Al Thumama, donde fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive, y por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales. En el antepalco del estadio, el Rey saludó también al presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, antes de escuchar los himnos nacionales de España y Costa Rica. Finalmente, el monarca mantendrá mañana un encuentro con empresarios españoles que trabajan en Catar.

Europa Press