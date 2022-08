Embotelladora de coca-cola comienza a fabricar "dobry cola" en rusia

Por Jessica DiNapoli y Alexander Marrow

NUEVA YORK, 26 ago (Reuters) - Coca-Cola HBC AG ha empezado a fabricar una bebida local en Rusia, la "Dobry Cola", tras detener la producci√≥n y venta de productos de Coca-Cola Co tras la salida en masa de las empresas occidentales del pa√≠s a principios de este a√Īo.

Dobry ha sido una marca de jugos en Rusia, pero Coca-Cola HBC, que es independiente de Coca-Cola Co, dijo a principios de este mes que estaba explorando la ampliación de las marcas locales existentes.

"Dobry Cola" no tiene ninguna relación con Coca-Cola ni con Coca-Cola Co, dijo Coca-Cola HBC en un comunicado. The Coca-Cola Co tiene una participación del 23% en Coca-Cola HBC.

La agencia de noticias Interfax cit√≥ el viernes al fundador de la cadena rusa de comida r√°pida Teremok diciendo que hab√≠a recibido una notificaci√≥n de la empresa sobre "Dobry Cola", y que estaba intentando venderla en sus restaurantes. (Reporte de Jessica DiNapoli en Nueva York y Alex Marrow en Mosc√ļ; Editado en espa√Īol por Javier Leira)