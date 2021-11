"es necesario que actúes": negociaciones climáticas de la onu entran en el último tramo

* Reescribe con detalles, citas y contexto; añade autor

Por Kate Abnett, Jake Spring y Elizabeth Piper

GLASGOW, 12 nov (Reuters) - Un nuevo borrador de acuerdo elaborado para el último día programado de la conferencia climática de la ONU en Glasgow el viernes presiona a los países para que sean más ambiciosos en sus planes sobre el calentamiento global, aunque también intenta equilibrar las demandas de las naciones más ricas y más pobres.

Si bien mantiene la demanda central de que los países fijen compromisos climáticos más estrictos el próximo año, el borrador utiliza un lenguaje más débil que el anterior al pedirles que eliminen de forma gradual los subsidios para los combustibles fósiles, que son la principal causa del calentamiento global provocado por el hombre.

Para aumentar la presión por un acuerdo fuerte, los manifestantes se concentraron frente a la sede de la COP26, donde los activistas colgaron cintas con mensajes implorando a los delegados que protejan la Tierra.

Durante la noche, activistas desinflaron los neumáticos de vehículos todoterreno grandes consumidores de gasolina que estaban estacionados en la ciudad escocesa.

"Es necesario que actúes", decía una nota puesta en sus parabrisas. "Apuesta por menos, usa el transporte público".

La conferencia se estableció con un objetivo central: mantener vivo el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento global en 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y así evitar los peores impactos del cambio climático.

Bajo las promesas nacionales actuales de reducir las emisiones esta década, los investigadores dicen que la temperatura del mundo se dispararía mucho más allá de ese límite, desencadenando catastróficas subidas del nivel del mar, sequías, tormentas, inundaciones e incendios forestales.

Si bien hay pocas esperanzas de que surjan nuevas promesas para cerrar esa brecha en el último día de conversaciones, los negociadores están tratando de establecer requisitos para elevar promesas en el futuro, con suerte lo suficientemente rápido como para mantener la meta de 1,5°C a su alcance.

El nuevo borrador es un acto de equilibrio, tratando de aceptar las demandas tanto de los países vulnerables como de las grandes economías que dependen de los combustibles fósiles.

Lenguaje más débil

El mantenimiento de un compromiso para que los países mejoren sus objetivos climáticos en 2022 será bienvenido por las naciones más pobres que desean más acciones para abordar el empeoramiento de las inundaciones e incendios forestales y el aumento del nivel del mar.

No obstante, estaba redactado en un lenguaje más débil que un texto anterior y no ofrecía la revisión anual continua que algunos países en desarrollo han impulsado, y a lo que Washington en particular se opuso.

Actualmente, los países deben revisar, y preferiblemente elevar, sus promesas cada cinco años.

El documento también detalla que los científicos dicen que el mundo debe reducir las emisiones de dióxido de carbono producidas por la quema de petróleo, gas y carbón en un 45% con respecto a los niveles de 2010 para 2030, y a cero neto para 2050, para alcanzar el objetivo de 1,5°C.

De hecho, esto establecería el punto de referencia con el que se compararán los compromisos climáticos futuros.

"Es un texto más sólido y equilibrado que el que teníamos hace dos días", dijo Helen Mountford, del Instituto de Recursos Mundiales. "Necesitamos ver qué se mantiene y cómo se ve al final, pero en este momento apunta en una dirección positiva".

La directora ejecutiva de Greenpeace, Jennifer Morgan, dijo que es crucial reforzar el lenguaje sobre la eliminación gradual de los subsidios: "Va a ser una gran pelea, pero es una pelea que tenemos que ganar".

(Escrito por Kevin Liffey; editado en español por José Muñoz y Carlos Serrano)