Faruk Hadzibegic es el nuevo seleccionador de Bosnia

El franco-bosnio Faruk Hadzibegic fue nombrado este miércoles seleccionador de Bosnia-Herzegovina con la misión de clasificar al equipo para la Eurocopa 2024, anunció la Federación Bosnia de Fútbol.

"El objetivo es intentar un resultado histórico y clasificar por primera vez para una Eurocopa", declaró el presidente de la entidad Vico Zeljkovic durante una conferencia de prensa.

"Tenemos confianza en el seleccionador y creemos que encontrará un buen modelo y una buena motivación", añadió.

El contrato de Hadzibegic, de 65 años, es "por este año y el ciclo de clasificación" y podría ser renovado, según el dirigente.

Desde su independencia en 1992 Bosnia solo se clasificó una vez para la fase final de un torneo mayor, la Copa del Mundo Brasil-2014.

Hadzibegic sucede en el puesto al búlgaro Ivaylo Petev, cuyo contrato de dos años finaliza el 31 de diciembre.

Con Petev el grupo liderado por el delantero Edin Dzeko disputó 20 partidos, con seis victorias, sin lograr clasificarse para el Mundial de Catar 2022.

"He aceptado con orgullo esta invitación, siempre he estado interesado en el puesto, pero no pensé que lo tendría. Pensaba que iba a finalizar mi carrera en el extranjero", dijo Hadzibegic en rueda de prensa.

Antiguo internacional yugoslavo (1982-1992) y capitán de la selección, Hadzibegic fue seleccionador de Montenegro de julio de 2019 a enero de 2021.

Durante su carrera como entrenador, este nativo de Sarajevo, antiguo defensa del Betis y del Sochaux, dirigió a equipos en Francia, España y Turquía. En 1999 fue brevemente seleccionador bosnio.

AFP