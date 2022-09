Federer acaba su carrera con una derrota en dobles con Nadal en la Laver Cup

El tenista suizo Roger Federer puso punto final a su brillantísima carrera con una derrota en el dobles de la Laver Cup, haciendo pareja junto al español Rafael Nadal, ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe por 4-6, 7-6 (7/2) y 11-9.

Federer tuvo un servicio en el 'super tie break' para haberse despedido con una victoria, pero lo más importante era el homenaje al tenista de 41 años y 20 títulos del Grand Slam, que se emocionó cuando acabó el partido.

Quizá la despedida no fue la soñada por Federer y su gran amigo Nadal, que en el circuito se conocen con el acrónimo 'Fedal', al no haberse despedido con la victoria, pero pese a no ser una competición oficial, Sock y Tiafoe lucharon por la victoria para colocar el empate 2-2 en este torneo en el que se enfrentan un equipo de Europa y otro del Resto del Mundo.

A las lágrimas de Federer tras el partido se unieron las de Nadal, las de los 17.000 espectadores que llenaron el O2 Arena de Londres y las de todos los aficionados al tenis, que ven como este sábado ya (el partido acabó pasada la medianoche londinense), se cierra un capítulo de la historia del tenis con la retirada de uno de los mejores jugadores que ha empuñado nunca una raqueta.

