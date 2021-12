Fuente AP: NBA y sindicato podrían volver a pruebas diarias

La NBA y el sindicato de jugadores están en el proceso de mejorar los protocolos de salubridad en respuesta a los crecientes casos de coronavirus en la liga, dijo una persona cercana a las negociaciones.

Entre los principales cambios, se volverían a aplicar pruebas diarias para los jugadores y entrenadores al menos en el corto plazo, de acuerdo con el plan que buscan definir ambas partes, dijo la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, debido a que no hay un convenio definitivo.

En la presente campaña, no se ha considerado necesario que los jugadores completamente vacunados se sometan a pruebas diarias. La liga y el sindicato estaban ya preparados para comenzar con las pruebas diarias el viernes para quienes no hubiera recibido todavía la vacuna de refuerzo.

Ahora, simplemente podrían ampliarse esos planes.

La liga ha informado que alrededor del 97% de los jugadores están vacunados. Poco más del 60% ha recibido el refuerzo.

Pero se ha confirmado que 33 jugadores estaban bajo los protocolos de salubridad de la liga al miércoles por la noche, junto con dos entrenadores, Rick Carlisle de Indiana y Alvin Gentry de Sacramento. Varios empleados más de la liga se encontraban en la misma situación.

Ente los jugadores más conocidos que han quedado fuera de acción figuran Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, y James Harden, de Brooklyn. La liga ha pospuesto dos partidos de esta semana, en los que participarían los Bulls de Chicago, que tienen actualmente a 10 jugadores en los protocolos, el mayor número en la liga.

“Tengo la sensación de que podríamos volver a algunas de las cosas que hicimos el año pasado, lo que de ningún modo es divertido”, dijo el miércoles el entrenador de Filadelfia, Doc Rivers. “Pero sacamos adelante la temporada, así que supongo que hay que hacer este sacrificio. Si esto es lo que tenemos que hacer, lo haremos”.

Otro gran cambio que se aplicará con seguridad involucra a los Raptors de Toronto, quienes limitarán al 50% el aforo en sus partidos al menos temporalmente.

Funcionarios en la provincia canadiense de Ontario ordenaron el miércoles es límite en la afluencia de fanáticos, lo que podría afectar a los Raptors, a los Maple Leafs del hockey sobre hiel, y a otros conjuntos.

Los Raptors planificaban ya el lanzamiento de una nueva iniciativa para obligar a que todos los asistentes cumplan con los protocolos, incluido el uso de mascarilla o sean expulsados de la arena.

El grupo propietario de los Raptors añadió que “alienta firmemente a todos los fanáticos a vacunarse y a seguir todos los protocolos de salud para protegerse a sí mismos y a la comunidad”.