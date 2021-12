Natalia Denegri ganó cinco premios Emmys con sus documentales humanitarios

Nuevamente Natalia Denegri llegó con su trabajo al corazón del jurado de la Academia Nacional de Televisión, Arte y Ciencias de los Estados Unidos que la reconoció con 5 Suncoast Emmy’s “por su tarea altruista”.

Tres de los galardones fueron para El peor lugar del mundo, un documental con una más que especial sensibilidad humanitaria que cuenta la historia de Geremy, un niño venezolano que padecía de cáncer como tanto otros de Venezuela, y que debía trasladarse desde muy lejos hacia la ciudad de Caracas para recibir quimioterapia semanalmente, enfrentando muchísimas dificultades. Para Geremy y su madre que lo acompañó siempre, salir de su pueblo se había convertido en una pesadilla y por eso él consideraba Caracas como “el peor lugar del mundo”. Pese a todo él no odiaba la ciudad, sino todo lo que ese viaje trepado a camiones de frutas le hacían sentir y experimentar.

Denegri realizó este documental en coproducción con el reconocido periodista venezolano Luis Olavarrieta y los productores Nelson Bustamante y Jorge González, además de todo su equipo de Trinitus Productions. Por el mismo obtuvo un Emmy personal como productora ejecutiva en la categoría Mejor Documental de Interés Humano, y luego su equipo recibió otros dos: Mejor Escritor de Cortos para Luis Olavarrieta y Jorge González, y Mejor Narrador para Olavarrieta, quien le puso voz a la historia. “Fue una emoción muy grande que la Academia premiara este trabajp porque se lo queríamos dedicar a su protagonista, Geremy, a quien perdimos hace algunas semanas. Fue un dolor inmenso para todos su muerte, pero nos llena de felicidad haber llevado su historia al mundo y que su familia obtenga este reconocimiento”, expresó Natalia emocionada.

Comprometida desde hace años con la causa venezolana, muchos de los documentales de Denegri estuvieron concentrados en mostrar las diferentes realidades que se viven en ese país. Junto al equipo de su productora Trinitus Productions y en alianza con otras productoras como Black Hole Enterprises, Picante Films y 360 Media Inc., además del apoyo de Hassenfeld Family Foundation y Dream It Foundation, Natalia logró llevar a la pantalla de los Estados Unidos historias de familias y personas que no pasaron desapercibidas para la Academia de Televisión, nominándola a 11 premios como productora y conductora en la edición 2021.

Denegri también fue galardonada en la categoría “Preocupación Social” por el documental Soledad, que cuenta la historia del pueblo venezolano homónimo, donde se dice que se esconden los delincuentes más peligrosos del país. A pesar de este mote, un grupo de mujeres se niega a aceptar que éste sea el futuro de sus niños y busca cambiar sus vidas a través de la educación. “Estas valientes hacen una labor increíble y poder ayudarlas y a la vez llevar su pelea al mundo es un honor para mi equipo y para mí. Estoy feliz de que la Academia haya reivindicado su lucha con este Emmy”, reflexionó Denegri.

Otro de los ganadores de la noche fue Dónde Él Me Necesita en la categoría “Fotografía”. Este corto narra la historia de Patricia Andrade, una mujer venezolana radicada en los Estados Unidos que siguiendo la misión que Dios le dio e inspirada en la Divina Misericordia, se propuso ayudar a todos los venezolanos que llegan a la Florida buscando otros horizontes. Su programa Raíces Venezolanas es uno de los pocos que ayuda a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos con pocos recursos, proveyéndoles todo lo necesario para comenzar una nueva vida.

Y aunque no participó en su producción, desde las redes sociales Natalia Denegri también celebró el galardón para Superadaptados, un envío solidario enfocado en la tarea de la fundación argentina Jean Maggi, que adapta bicicletas para niñas y niños con discapacidad con el que colaboró a través de su programa periodístico Corazones Guerreros. Su alegría fue completa cuando saludó vía Instagram stories a su colega, Nelson Bustamante, y al director argentino Juan José Campanella, quienes trabajaron juntos para llevar esta historia a la pantalla.

“Logramos llevar a los medios vivencias de carácter humanitario y darle voz y ayuda a los más necesitados, ese fue nuestro objetivo y creo que lo logramos con creces”, aseguró Natalia conmovida en el final de la ceremonia de la que participó de manera virtual a causa de la pandemia de Coronavirus, logrando 3 Emmys para su compañía y otros 2 a nivel personal como productora ejecutiva, que se suman a los 17 que lleva acumulados desde 2015.