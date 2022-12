Impulso “CTIAM”: Mary Kay adjudica seis becas a mujeres jóvenes vanguardistas en los campos de las CTIAM

Dallas--(business wire)--dic. 15, 2022--

Líder mundial en materia de empoderamiento de la mujer y ciencia innovadora, Mary Kay Inc. anuncia las seis adjudicatarias del programa de becas Young Women in STEAM 2022 para mujeres jóvenes que se destacan por sus importantes contribuciones a nivel mundial en los campos de CTIAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Este programa de becas, junto a una campaña social, llamado “Young Women in STEAM”, fue lanzado por Mary Kay en 2020 para ayudar a cambiar la percepción de “la cara de la ciencia” y animar a mujeres jóvenes a desarrollarse profesionalmente en los campos de CTIAM. Según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las mujeres siguen siendo una minoría significativa en los campos científicos y todavía están subrepresentadas en áreas como la informática, la tecnología de la información digital, la ingeniería, las matemáticas y la física.

“En Mary Kay, celebramos a las mujeres jóvenes que están adoptando la educación superior y las carreras profesionales en las áreas de CTIAM a medida que continuamos ayudando a reducir la brecha y el sesgo de género en campos científicos y relacionados”, comentó la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Productos y Ciencias de Mary Kay Inc. “No es ningún secreto que las mujeres están subrepresentadas en las industrias CTIAM, y queremos ayudar a cambiar eso con becas que generen impacto que apoyen a las mujeres jóvenes a continuar sus actividades en campos relacionados con CTIAM. Las adjudicatarias de las becas Young Women in STEAM 2022 abren nuevos caminos en todo el mundo y ayudan a resolver algunos de los problemas más complejos de la humanidad a través de la ciencia y la innovación. Es un gran orgullo reconocer sus contribuciones. Además, al apoyar a estas extraordinarias mujeres jóvenes, continuamos con la misión de Mary Kay de enriquecer la vida de las mujeres en todo el mundo”.

Las adjudicatarias del programa de becas Young Women in STEAM 2022 de Mary Kay se destacan en los canales de redes sociales globales de la empresa y recibirán becas de 2500 dólares estadounidenses en apoyo a sus proyectos en CTIAM actuales o futuros.

Adjudicatarias de las becas Young Women in STEAM 2022:

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las primeras personas en romper el "techo de cristal", fundó su compañía de belleza de ensueño en 1963 con un objetivo: enriquecer las vidas de las mujeres. Ese sueño floreció para convertirse en una compañía de miles de millones de dólares que cuenta con millones de personas que conforman su fuerza de ventas independiente en casi 40 países. Como compañía de desarrollo de espíritu emprendedor, Mary Kay tiene el compromiso de empoderar a las mujeres mediante la educación, la mentoría, la defensa, el trabajo en redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, maquillajes, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en la importancia de enriquecer las vidas hoy para lograr un mañana sostenible, y se asocia con organizaciones de todo el mundo enfocadas en promover la excelencia comercial, apoya la investigación sobre el cáncer, promueve la igualdad de género, protege a las sobrevivientes de abuso doméstico, embellece nuestras comunidades y alienta a los niños a perseguir sus sueños. Encuentre más información en marykayglobal.com, o encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

