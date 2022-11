Juez desoye a trump en su demanda por fraude en nueva york, fija fecha del juicio

Por Karen Freifeld y Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 22 nov (Reuters) - Un juez de Nueva York ha fijado un juicio para octubre de 2023 para el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tres de sus hijos adultos y la Organización Trump, en una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la que se les acusa de sobrevalorar fraudulentamente los activos de la empresa inmobiliaria y el patrimonio de Trump.

El juez Arthur Engoron de la Corte Suprema del estado en Manhattan fijó la fecha del juicio durante una polémica audiencia el martes, tras las mociones de los Trump la noche anterior para que se desestimara la demanda civil.

"Me pronuncié sobre todas estas cuestiones. Me parece que los hechos son los mismos. La ley es la misma. Las partes son las mismas", dijo Engoron a Alina Habba, la abogada de Trump. "No puedes seguir con el mismo argumento cuando ya has perdido".

Habba había acusado al juez de parcialidad. El republicano Trump ha acusado a James, una demócrata, de demandarlo porque le desagrada él y su política.

En su demanda presentada el 21 de septiembre, James acusó a Trump, a su empresa, a sus hijos Donald Jr, Eric e Ivanka y a otros de inflar el patrimonio de Trump en miles de millones de dólares en una década de mentiras a bancos y aseguradoras. James calificó el fraude de "impresionante".

La demanda reclama 250 millones de d√≥lares en da√Īos y perjuicios. Tambi√©n busca impedir que los Trump tengan negocios en el estado y prohibir que el expresidente y su compa√Ī√≠a adquieran inmobiliarias en Nueva York durante cinco a√Īos.

Se espera que Engoron se pronuncie sobre las mociones de desestimación a principios de enero. Trump ya está apelando la orden de Engoron que exige que un organismo de control independiente supervise su empresa.

El juicio, previsto para el 2 de octubre de 2023, y otras cuestiones legales podr√≠an complicar la campa√Īa de Trump, anunciada la semana pasada, para la presidencia en 2024.

La Organización Trump está siendo juzgada en otra sala de Manhattan por cargos de fraude fiscal.

Los abogados de los hijos de Trump calificaron la demanda como un "ejemplo de libro de texto de tirar todo a la pared para ver qué se pega" Los abogados de Ivanka Trump dijeron que no había acusaciones de que ella mintiera o defraudara a nadie.

El que fuera durante mucho tiempo director financiero de la Organizaci√≥n Trump, Allen Weisselberg, y su interventor, Jeffrey McConney, tambi√©n solicitaron la desestimaci√≥n de las demandas contra ellos. Ambos declararon como testigos de la acusaci√≥n en el juicio penal de Manhattan en el que los fiscales acusaron a la empresa de participar en un fraude fiscal durante 15 a√Īos.

