Kardashian pagará 1,26 millones por promover criptomoneda

La lista de celebridades que promueven las criptomonedas se ha vuelto más corta. Kim Kardashian no podrá hacer esto por tres años y tendrá que pagar más de 1 millón de dólares de multa tras enfrentar cargos federales por recomendar una criptomoneda a sus 330 millones de seguidores en Instagram sin dejar en claro que le habían pagado para hacerlo.

La estrella de realities también debe entregar los 250.000 dólares que le pagaron por la publicación de Instagram sobre tokens de Ethereum Max, más intereses, según un acuerdo alcanzado el lunes con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).

Kardashian es la más reciente celebridad en enfrentar las regulaciones que requieren que la gente revele si se le paga para promover productos financieros.

En 2020, el actor Steven Seagal acordó pagar más de 300.000 dólares como parte de un acuerdo similar con la SEC, que también le impidió promover inversiones por tres años.

En 2018, la SEC llegó a un acuerdo con Floyd Mayweather Jr. y el productor musical DJ Khaled por no revelar pagos que recibieron por promover inversiones en una moneda digital.

Muchas celebridades suelen promover criptomonedas a través de comerciales en televisión y en internet de maneras que no violan la ley. Matt Damon, Tom Brady, Reese Witherspoon y Gwyneth Paltrow son algunos de los que han usado su fama para expandir el entusiasmo por las criptomonedas.

El presidente de la SEC, Gary Gensler dijo en un comunicado que el acuerdo legal con Kardashian “sirve como un recordatorio para las celebridades y otras personas sobre que la ley requiere que se revele al público cuando y cuánto se les paga par promover una inversión en valores”.

Gensler también usó la atención que llamó el acuerdo con una celebridad como una oportunidad para educar a la población, al publicar un video con algunas imágenes graciosas en YouTube en el que advierte sobre los posibles riesgos de seguir recomendaciones de inversión de los ricos y famosos.

“Bravo al presidente de la SEC Gensler, cuyas acciones muestran que ninguna celebridad, sin importar lo grande o famosa que sea, si ha recibido ganancias al promover estas riesgosas inversiones de criptomoneda, debería irse sin consecuencias”, dijo Adam Moskowitz, un abogado de acción colectiva que demanda actualmente al empresario y famoso Mark Cuban por promover la empresa Voyager Digital antes de que fracasara.

La SEC dijo que Kardashian accedió a cooperar con una investigación en desarrollo, aunque no reveló detalles sobre esa investigación.

Un abogado de Kardashian, Patrick Gibbs, dijo que ella “cooperó completamente con la SEC desde el comienzo y que ella sigue dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a la SEC en este asunto”.

Kardashian es famosa por realities como “Keeping Up With the Kardashians”, también es una exitosa empresaria de moda y marcas de belleza.

El valor de muchas criptomonedas se disparó durante la pandemia en medio de un aumento en las inversiones altamente especulativas. Recientemente, ante una caída general en los mercados, el valor de numerosas criptomonedas desplomó.

Bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor en 2022, cayendo a cerca de 19.000 dólares el lunes. El token Ethereum Max que Kardashian promovió ha retrocedido en su valor más de 90% desde su pico en mayo pasado.

Tras fuertes fluctuaciones en el valor de las criptomonedas y decenas de fraudes revelados, la industria de los criptoactivos está bajo un intenso escrutinio de la SEC y el Congreso. Una propuesta bipartidista del mes pasado le daría autoridad reguladora sobre bitcoin y ether, dos populares criptomonedas, a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.